Consultorio Deportivo

Para mis queridos Mariana González, Víctor Elizalde y Chava Sandoval.

Afinales de los años 50 e inicios de los 60 del siglo pasado se producían en Hollywood películas de contenido histórico, el fallecido cantautor Alberto Cortez hacía referencia en una de sus canciones que gracias al cine al aprendizaje los estadounidenses aprendían historia, en 1965 se filma la película “La agonía y el éxtasis” protagonizada por Charles Heston, si, los cinéfilos ya sabían por quién, el actor factor común de las cintas históricas, esta película no es la excepción ya que narra un episodio importante de la vida del inmortal Miguel Ángel y su respuesta temperamental a la petición del papa Julio II quien le pide pinte la capilla Sixtina, iniciado el proyecto el florentino se desiste para retomarlo y regalarnos con una de las más bellas obras de arte, lo que metafóricamente me hizo pensar en Lionel Messi. La referencia de este inicio de columna es por lo que en los frecuentes diálogos con mi querido amigo Paco Gabriel, al que en el desarrollo y opinión de los partidos del Mundial me referí a este como el Mundial de la agonía y el éxtasis. En este Mundial muchos partidos se resolvieron de esta forma, verbi gratia la final, con un inspirado Messi que comandó a un grupo de jóvenes como lo hiciera en la Copa América para lograr la joya de su corona. Al igual que en la historia las confrontaciones entre grandes y las poco agradables comparaciones dan para hacer las referencias históricas como la existente entre los grandes Leonardo y Miguel Ángel, cada uno guarda sus méritos, así disfrutamos el gran nivel de Messi, Cristiano Ronaldo y Mbappé a los que tendríamos que agregar a otros virtuosos.

El partido final confirmó mi concepto, inicio arrollador de Argentina, naufragio de Francia y la aparición del gran Mbappé, de nuevo la magia de Messi, la agonía y el éxtasis de los penales, grandes partidos en un Mundial que para muchos, me incluyo, parecía iba a caer en lo insulso y que cerró con una final de película que a los 22 años de este Siglo ya es considerado como el mejor como en su momento en el pasado lo fue Alemania-Italia. Espero hayan pasado una muy feliz Navidad y a cerrar con satisfacciones y alegrías el año.¡Hasta la próxima!