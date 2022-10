Confirman primer caso de viruela del mono en Durango

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó el primer caso de viruela símica en el estado de Durango y se identificó en la capital.

La secretaria de Salud en la entidad, Irasema Kondo Padilla, dio a conocer que desde que el paciente presentó el cuadro clínico sospechoso se aisló en su domicilio, además de que se estableció la vigilancia epidemiológica para dar seguimiento a la cadena de contagio.

Hasta ahora, no se ha identificado probabilidad de la enfermedad en los contactos estrechos del paciente. La funcionaria indicó que el tratamiento es sintomático, conforme se presenten molestias, se proporciona tratamiento. La dependencia estatal de Salud informó que por "protección de datos" no se puede revelar la edad de la persona ni tampoco si tiene o no antecedentes de viaje.

LOS OTROS CASOS

Es importante mencionar que con actualización al 8 de octubre, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) ha confirmado once casos de la viruela símica en el vecino estado de Coahuila y se distribuyen de la siguiente forma: 2 en Acuña, 2 en Piedras Negra, 2 en Saltillo, 4 en Monclova y 1 en Sabinas.

Tanto en Coahuila como en Durango se mantiene un aviso epidemiológico en las instituciones de salud públicas y privadas, con el fin de que notifiquen cuadros clínicos sospechosos de dicha enfermedad.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de Monkeypox virus se hace a través de PCR de material de las lesiones cutáneas en laboratorios especializados de salud pública además de análisis de cultivo y pruebas de inmunohistoquímica (tinción con anticuerpos en los tejidos).

Las autoridades mundiales indican que concienciar sobre los factores de riesgo y educar a las personas sobre las medidas que pueden adoptar para reducir la exposición al virus es la principal estrategia de prevención de la viruela símica.