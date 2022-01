'Confié en Donald Trump', la defensa de los atacantes del Capitolio de Estados Unidos

Muchos de los participantes en la toma del Congreso el 6 de enero del 2021 admiten que se equivocaron y rechazan la violencia con fines políticos ahora que se exponen a penas de cárcel, a pesar de las mentiras que sigue promoviendo Donald Trump.

Algunos culpan directamente al expresidente, al que acusan de engañarlos, y piden a sus partidarios que dejen de apoyarlo. Otros se mantienen desafiantes y dicen ser víctimas de lo que se ha denominado la “cancel culture”, a partir de la cual se da la espalda a una persona o empresa con la que no se está de acuerdo.

Al menos 170 personas se declararon culpables de participar en la toma y más de 70 han sido sentenciadas a prisión. Un caso fue desestimado y otros dos fueron cerrado al fallecer los involucrados. Nadie ha sido declarado inocente.

Ejemplos de lo que esta gente y sus abogados han estado diciendo en los tribunales:

“¿Por qué entré al Capitolio? No tengo una buena respuesta. Lo he pensado mil veces y no estoy seguro de por qué no me di cuenta de lo que estaba pasando y no di un paso al costado. Muchos factores incidieron en mí ese día, que no puedo descartar. No dijeron ‘todo el mundo al Capitolio’, ‘manifiéstense en forma pacífica’”.

“Toda la experiencia fue surreal. Confié en el presidente y ese fue mi gran error”.

Leonard Gruppo, de Clovis (Nuevo México), en una carta al juez que lo iba a sentenciar. Gruppo, un ex soldado de las Fuerzas Especiales, fue condenado a tres meses de arresto domiciliario.

“Llegué a la conclusión de que nos mintieron a los partidarios de Trump. Gente de arriba, y me refiero al presidente en ejercicio, así como otros que actuaban en su nombre. Decían cosas falsas sobre un robo de las elecciones y que era ‘nuestro deber’ hacerle frente a la tiranía. No me di cuenta de que los tiranos eran ellos, desesperados por mantenerse en el poder a cualquier costo, incluso creando un caos con su retórica”.

Robert Palmer, de Largo (Florida), en una carta escrita a mano. Palmer tiró un extinguidor de incendios y agredió a la policía. Fue condenado a más de cinco años de prisión.

“Hubo muchas afirmaciones falsas en los medios de prensa y del mismo presidente, en el sentido de que el sistema electoral estaba corrupto y que había que cuestionar la integridad de las elecciones... El señor Croy creyó lo que leía en la internet y escuchó al propio presidente decir que habían robado las elecciones.

Kira Anne West, abogada de Glenn Wes Lee Croy, de Colorado Springs (Colorado), quien fue sentenciado a tres meses de prisión domiciliaria.

“Participé en varios actos del presidente Trump sin incidente alguno. Mi intención ese día fue brindarle apoyo, no causar problemas. Lamento profundamente lo ocurrido y me duele mucho el hecho de que estaré asociada con esto para siempre”.

Dona Sue Bissey, de Bloomfield (Indiana), en una carta escrita a mano. Fue condenada a 14 días de cárcel.

“Mi única intención fue ir a escuchar el discurso del presidente Trump frente a la Casa Blanca. En su presentación dijo que iría al Capitolio y nos pidió que fuésemos allí. Me fui a mi hotel antes de que terminase su discurso porque tenía frío. De vuelta en mi habitación, vi en las noticias que le gente estaba en el edificio del Capitolio. Después de haber viajado tanto para asistir a este acto, decidió abrigarme más y caminar hacia el Capitolio”.

Valerie Elaine Ehrke, de Arbuckle, (California), en una carta presentada en los tribunales. Fue condenada a tres años de libertad condicional. Trump no fue al Capitolio ese día.

“Este país tiene un gran historial de gente que busca castigar a personas que, según su percepción, están haciendo cosas malas. Un importante porcentaje de la población ‘cancelará’ al señor Hodgkins por un error de juicio de 15 minutos, le tirará piedras, sin tomar en cuenta sus propias indiscreciones e hipocresías”.

Patrick Leduc, abogado de Paul Allard Hodgkins, de Tampa (Florida), en una carta presentada en los tribunals. Hodgkins ingresó al edificio del Capitolio portando una bandera de Trump. Fue condenado a ocho meses de prisión.

“Si bien me siendo mal por haber ingresado ilegalmente al Capitolio, no todo lo que hice ese día estuvo mal. Algunas cosas estuvieron bien. Vine a Washington a protestar los resultados de las elecciones. Quería hacerme oír. Mis únicas armas fueron mi voz y mi teléfono celular. Creo que el país encara una ‘guerra informativa’. Esta guerra de la que hablo, haciendo uso de mis derechos, es una guerra que no se libra con armas, sino con palabras, ideas, interpretaciones y opiniones”.

Jenna Ryan, de Frisco (Texas), en una carta presentada en los tribunales. Ryan fue condenada a 60 días de prisión después de decir en las redes sociales: “Tengo cabello rubio y piel blanca un gran empleo un gran futuro y no iré a la cárcel”. En declaraciones a NBC News difundidas esta semana dijo que estaba siendo usada como chivo expiatorio, “igual que los judíos de Alemania”.

“Mis creencias conservadoras siguen siendo las mismas. Pero el sistema de gobierno, una república constitucional y el proceso para decidir quién ocupa la Oficina Ovalada es más importante que cualquier candidato o partido. La transferencia pacífica del poder y la metodología diseñada con ese fin merecen ser protegidos. Mi mensaje a mis correligionarios conservadores y a todo estadounidense que no esté de acuerdo con la actual administración es que debemos seguir trabajando dentro del sistema y catalogando de atroces las acciones del 6 de enero del 2021”.

Devlyn Thompson, de Seattle, en una carta escrita a mano. Thompson se declaró culpable de agredir a un policía con un bastón y fue condenado a casi cuatro años de prisión.