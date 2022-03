Ejidatarios de Graseros condicionan Ciclo de Riego Agrícola

Tras amagar con no permitir el inicio del Ciclo de Riego Agrícola programado para este 13 de marzo, ejidatarios de Graseros, que exigen la indemnización de sus tierras en donde fue construida la Presa Zarco hace más de 50 años, darán como plazo los 28 días del primer riego para recibir solución.

Un grupo de unos 50 inconformes se plantaron ayer por la mañana en el acceso a las compuertas de la presa Francisco Zarco para exigir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), resuelva el tema de las indemnizaciones de sus predios.

Con pancartas y lonas con leyendas como "Exigimos la indemnización de 1660 hectáreas", y otras más como: "Presidente López Obrador, el ejido Nuevo Graseros no estamos en contra del proyecto (Agua Saludable), pero queremos respuesta", se plantaron hombres y mujeres afectados.

J. Carmen Buendía Rodríguez, comisariado ejidal, comentó que por espacio de cuatro horas bloquearon el acceso, como una medida de presión para dialogar con las autoridades, pues aseguró que desde hace 54 años, cerca de 130 ejidatarios de Graseros han esperado el pago de sus tierras.

Tras dialogar con representantes de la Comisión Nacional del Agua, así como del municipio de Lerdo, se retiraron del lugar y acordaron que hasta el final del primer riego esperarían una respuesta.

Adolfo Marín Barraza, encargado de la Subjefatura de operación de la Conagua, quien fue uno de las autoridades que dialogó con los manifestantes, dijo que en dicha reunión se atendieron las peticiones de los ejidatarios.

Dicho encuentro permitió que se liberara el acceso a la Presa Zarco y se garantiza dar inicio al ciclo agrícola 2022, del que se espera que sea hasta el día 15 que arribe el agua de las presas a la represa San Fernando, para después distribuirla por los canales de riego.

"La instrucción del presidente municipal (Homero Martínez), es que escuchemos las necesidades de los habitantes de Nuevo Graseros y hacer los acuerdos pertinentes para dar solución a esta problemática añeja, aunado a la necesidad de liberar el agua de riego como estaba planeado, para dar solución al problema de desabasto del vital líquido en la ciudad, con la recarga de los mantos acuíferos", indicó el secretario del Ayuntamiento Gerardo Lara, quien también se dio cita en el lugar.

ADVERTENCIA

Sin embargo, Buendía advirtió que de no tener una respuesta favorable para las más de 100 familias afectadas, "se tomarán otras medidas".

"Nosotros vamos a tomar otras medidas, ya la otra sería no dejar que abran, o lo mejor abrimos, porque estas tierras son de nosotros, o vaciarles toda el agua, porque estas tierras nos pertenecen, porque no nos han pagado", recalcó.

"Porque no se llegó a ningún acuerdo, nada más les dimos un aviso de que sí podemos venir a ponernos a las tierras que son de nosotros, porque no nos han indemnizado, somos 132 familias. No hemos recibido nada hasta ahorita", insistió el representante de los afectados.