Con talleres, aprenden a identificar restos humanos en Chihuahua

Magaly Nava es madre de Darío Alexis, quien tenía 17 años cuando desapareció, el 9 de enero de 2020, en esta ciudad. Ese día el joven salió a cortarse el cabello.

Aunque Magaly tiene la esperanza de encontrar a su hijo con vida, cursa un taller de osteología y anatomía comparada.

Estos talleres, en los cuales familiares de personas desaparecidas aprenden a identificar si los restos que llegan a encontrar son humanos o animales, se iniciaron gracias al acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y la oficina de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la zona centro de Chihuahua.

"Ahora que fue el último rastreo de mi hijo y que estuvieron antropólogos y médicos forenses, yo les preguntaba mi inquietud, que me dijeran cómo se podía identificar un hueso de un humano al de un animal. De ahí nació la propuesta de que nos dieran un taller", relató Magaly en entrevista.

"Fue de ahí donde salió que si nosotros andamos en los rastreos, necesitamos saber porque a veces encontramos muchos huesos, pero no sabemos si son de animal o de humano y queríamos aprender a diferenciar porque muchas veces no nos puede acompañar un antropólogo y [quienes van con nosotros] no nos pueden explicar si son o no restos humanos", explicó.

Fue esa la motivación que llevó a los familiares de personas desaparecidas a asistir a estas actividades en Ciudad Juárez.

"Mi hijo salió a cortarse el cabello y ya no regresó. Ha sido muy difícil porque batallé mucho con la fiscalía para que me ayudaran en el aspecto de su búsqueda y fue un año y medio lo que estuve batallando y no me daban respuesta, y ahora que estoy en el Centro de Derechos Humanos, me ha ayudado mucho porque me han apoyado sicológicamente, moralmente y en los rastreos", explica sobre el proceso de búsqueda de su hijo.

MUCHO QUE APRENDER

Además del taller de osteología y anatomía comparada, los familiares piden más cursos que les ayuden en sus búsquedas.

"[Necesitamos] aprender a identificar un poco más en el aspecto del suelo y la tierra; conocer si es una fosa o no. Queremos solicitar este tipo de talleres para que nos vayan enseñando y en un rastreo identificar si es una fosa, qué características tiene, el olor", refiere Magaly.

COOPERACIÓN

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte es una organización juarense que da acompañamiento a los familiares de personas desaparecidas.

Como parte de su labor, ha realizado solicitudes antes las autoridades para llevar a cabo búsquedas en campo y rastreos en diferentes zonas de la ciudad y del estado de Chihuahua.

Carla Palacios Flores, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, explica que las personas que participan en las búsquedas han adquirido cierta experiencia para identificar cuando son restos óseos de animales o de humanos; sin embargo, estos talleres permiten reforzar la formación, no para desvincular de los trabajos de búsqueda a las autoridades, sino para hacer más eficiente este proceso.

"Si vemos que hay un resto que indudablemente es de animal, por el tamaño, por las características, poder descartarlo y continuar con el rastreo sin la necesidad de paralizar toda la búsqueda y solicitar que la autoridad intervenga", explica Palacios Flores.

Indicó que además del taller de osteología y anatomía comparada, también se han solicitado otros sobre el procesamiento de restos óseos y de genética.

Hasta el momento son cerca de 15 personas las que asisten a estos cursos.

"Son una parte fundamental para el trabajo que desarrollan en su lucha por la verdad y la justicia. Es una forma de que ellos consigan más insumos, más conocimientos para seguir desarrollando esta búsqueda tan ardua, y también bajo conocimiento de que quizás en estos rastreos que realizamos no encontremos a sus seres queridos, pero sí ante la esperanza de que esos restos pertenecen a una persona más", señala Carla Palacios.

En estos talleres la capacitación corre a cargo del personal de la oficina de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la zona centro de Chihuahua.