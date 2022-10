Con caminata, concientizan sobre el cáncer de mama en Torreón

La mañana del sábado se llevó a cabo una caminata como parte de las actividades de concientización sobre el cáncer de mama, que realiza la clínica hospital del Magisterio, Profesor Felipe de Alba Galván.

Raúl Reyes, uno de los administradores de la clínica, expresó que dicha marcha es la primera luego de dos años en las que se vieron obligados a posponerla debido a la pandemia por COVID-19, sin embargo, este año finalmente pudieron reprogramar esta actividad, "esta es una caminata que se hace cada año como parte de las actividades que realiza medicina preventiva, ya teníamos dos años que no se realizaba debido a la pandemia, pero hubo una gran respuesta", señaló Reyes

Poco antes de las 9:00 de la mañana, alrededor de 300 personas se reunieron en el estacionamiento de dicha clínica para salir por la calle Gómez Morín, tomar el bulevar Rodríguez Triana y luego el Francisco Sarabia, en donde metros adelante retornaron para regresar a la explanada, "tuvimos muy buena respuesta, el horario no impidió que las personas asistieran".

Con playeras en color rosa, globos y una pancarta, los asistentes realizaron el recorrido para concientizar a la población a prevenir el cáncer de mama, "estuvimos bajo el lema "observo, toco y siento; contra el cáncer de mama yo actúo, cada año la Secretaría de Salud nos proporciona un lema diferente, y como ya lo dije, la finalidad es crear conciencia".

Fue al regresar a la explanada cuando tanto hombres como mujeres realizaron un lazo humano y posterior a ello, finalizaron la actividad.

Reyes agradeció la participación de los asistentes y llamó a la población en general a participar en chequeos médicos para detectar y tratar enfermedades de este tipo, como lo es el cáncer de mama, "es grave saber que aún hay personas que no se atienden por vergüenza, y lamentablemente puede llevar a consecuencias trágicos, por no hablarlo, por no acudir, un llamado a la comunidad que nos atendamos, mujeres, revísense constantemente, ahorita ya se pueden atender en cualquier lugar, aprovechen también estas campañas para realizar los procedimientos, pero actúen".