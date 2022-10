¿Cómo es la relación entre Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro tras pelea en vivo?

Hace poco más de un mes Gustavo Adolfo Infante se volvió tendencia y no justamente por un buen motivo. El periodista de espectáculos quedó en el ojo de la tormenta luego de protagonizar un duro intercambio de palabras con sus compañeras de programa. Fue en la sección "Pájaros en el alambre" cuando se fue de boca y tuvo que pedir disculpas por sus dichos.

La acalorada discusión con Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado ocupó las planas de los digitales por varios días. "Ya me cayeron mal. Siempre están desacreditando mi trabajo", fueron las palabras con las que el periodista de espectáculos dio inicio a la polémica discusión mientras estaban en vivo. Incluso llegó a pedir que sacaran a Vega Biestro del programa.

¿Cómo está la relación entre Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro?

Joanna Vega-Biestro explicó que los días siguientes al encontronazo fueron difíciles y que estuvieron sin hablarse por un tiempo con Gustavo Adolfo Infante. "Al principio era sumamente incómodo, pero dicen que el tiempo lo cura todo. Al principio ni nos hablábamos, con nadie", confesó la conductora.

También, detalló que "sí hubo tensión" con Gustavo Adolfo Infante. Sin embargo, aseguró que las disculpas del periodista apaciguaron un poco las cosas.

"Él… tengo que reconocer y agradecer que se disculpó en privado, una disculpa más sincera. Eso ha permitido que poco a poco estemos más relajados", agregó.

Además, Joanna Vega-Biestro dejó en claro que "con el tiempo (Gustavo) se dio cuenta de que la forma en la que se dirigió no era la correcta. Él no puede estar de acuerdo, se vale. Sin embargo, yo le expliqué que no estaba en su contra y que no tenía algo personal con él". Para finalizar, detalló que luego de que se disculpara en dos ocasiones "ahorita sí ya llegamos y buenos días, ¿Cómo estás?, ¿Qué pasó?".