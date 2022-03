CODA con Eugenio Derbez se encamina a ganar el Oscar con triunfo en los premios del Sindicato de Guionistas

Las películas CODA y Don't Look Up se alzaron esta tarde con los reconocimientos a mejor guion adaptado y mejor guion original, respectivamente, en los premios del Sindicato de Guionistas estadounidense (WGA, por sus siglas en inglés).

CODA, cuya guionización corrió a cargo de Siân Heder basándose en la película francesa La Famille Bélier, superó a Dune, Nightmare Alley, West Side Story o tick, tick... Boom!, también nominadas en la categoría de mejor guion adaptado.

Por su parte, Don't Look Up, escrita por Adam McKay, se embolsó el premio en el apartado de mejor guion original por encima de The French Dispatch of the Liberty, King Richard, Licorice Pizza y Being the Ricardos.

En una nueva edición virtual de los WGA, debido a la incertidumbre que aún provoca la pandemia, triunfaron estas dos cintas vinculadas a plataformas de vídeo a la carta.

CODA se estrenó en Estados Unidos en Apple TV+, mientras que en México y Latinoamérica en Amazon Prime Video.

En cuanto a Don't Look Up, fue producida por Netflix y, después de su estreno en diciembre de 2021, entró en el 'top' de las más vistas de la historia de la plataforma.

Los Oscar se celebran el próximo fin de semana con las miradas puestas en The Power of the Dog o Dune, las más nominadas, pero la crítica no descarta la posibilidad de que CODA, que también ganó en la última edición del premio del Sindicato de Actores, pueda dar la sorpresa.

Una cinta que cuenta con un reparto de actores sordos en su mayoría y que está nominada a la estatuilla en los apartados de mejor guion adaptado, mejor actor de reparto y a mejor película.

En este último también figura como finalista Don't Look Up, pero su éxito es altamente improbable.

Finalmente, en lo que respecta a las categorías televisivas de los WGA, la principal ganadora fue Hacks (HBO), que consiguió el premio a mejor comedia y mejor nueva serie; mientras que en el apartado de serie dramática, el triunfo se lo llevó Succession.