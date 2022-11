Clara Chía sufre de ingesta en plena cita romántica con Gerard Piqué

Shakira y el ex jugador de futbol Gerard Piqué oficialmente ya viven en casas separadas y tienen rutinas diferentes.

Incluso Gerard Piqué se muestra cada vez más seguido con Clara Chía Martí, su nueva novia. Esto genera que la prensa los persiga día y noche para conseguir algún comentario u opinión de la feliz pareja.

En las últimas horas, Clara Chía Martí se volvió noticia luego de que se conociera que la joven tuvo que abandonar un restaurante tras sufrir una ingesta en plena cena romántica. Pero la noticia no fue este malestar, sino los comentarios que comenzaron a aparecer en las redes sociales.

"Piqué le causa dolor de estómago", es uno de los comentarios más originales que se leen en las redes sociales. La joven de 23 años no paraba de mostrarse por las calles de Barcelona luciendo mala cara. Y ante esto Gerard Piqué solo la miraba con cara de desconcierto y aún así ella no dejaba de demostrar que quería irse a casa, pues no estaba contenta con su cita romántica.

(FOTO: TWITTER @showmundialshow)

Incluso algunos paparazzi captaron las expresiones de Clara Chía Martí y aseguran que podría existir una crisis romántica en la pareja. Además se evidencia su incomodidad en el rostro de la novia de Piqué sobre todo cuando realizan sus salidas y son presionados por los paparazis.

"Esa moza no la está pasando bien", "Debe aprender a cocinar para que no le siga doliendo el estómago", "Uyyy no que aburrida ella", fueron otros de los cientos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales sobre la salida de Clara Chía Martí y Gerard Piqué.

¿Clara Chía Martí está embarazada?

A las nauseas, las malas caras y la ropa holgada se le tiene que sumar los rumores que están circulando en los últimos días que aseguran que Clara Chía Martí estaría embarazada de Piqué. Ninguno de los protagonistas ha confirmado algo, pero el rumor es cada vez más fuerte.