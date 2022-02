Causa molestia aumento en los recibos del Sapal ante falta de agua

En redes sociales ,los ciudadanos externaron su molestia por los incrementos que hubo en el recibo del agua potable, pues se han tenido problemas con el abasto de agua.

El tema lo abordó la regidora morenista, Magdalena Barbosa, en sesión de Cabildo de este jueves.

Al respecto, el alcalde, Homero Martínez Cabrera, ofreció una explicación al respecto.

"En febrero, si ustedes no se han dado cuenta, todas las tarifas y todas las multas son a través de UMA's (Unidad de Medida Actualizada) y no es una decisión de esta administración, es a nivel nacional, donde la UMA aumentó un 7.35% por la inflación que se tuvo en 2021 y se empieza a calcular las multas, derechos y todo a través de esa cuota, es decir, el recibo debió haber aumentado a partir del primero de febrero y no solo el recibo del agua, el Predial y cada uno de los derechos e impuestos".

Otro aumento que se dio en Lerdo es el que corresponde al cobro por el Derecho de Alumbrado Público.

Con las modificaciones al marco jurídico que regula los ingresos a los erarios públicos municipales, se acata la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia en el año 2020, para adecuar las leyes expedidas por el Congreso del Estado.

En fecha reciente, la anterior legislatura atendió el cambio en beneficio del municipio de Gómez Palacio, por lo que restaba hacerlo con Santiago Papasquiaro, Lerdo y Tamazula.

Con los recursos provenientes del pago de ese Derecho, disminuirán pagos a la Comisión Federal de Electricidad por el consumo de energía eléctrica, que les representa el funcionamiento de las luminarias instaladas en las calles, plazas y otros espacios públicos.

Los Gobiernos Municipales podrán corregir y ampliar la cobertura del servicio de alumbrado pública, y con ello mejorar la imagen urbana con esta captación de ingresos.