'Canta en marisquerías en California', Lupillo Rivera y Gustavo Adolfo Infante se enfrentan

Lupillo Rivera se lanzó contra el comunicador Gustavo Adolfo Infante luego de que este hablara mal de él cuando entrevistó a la cantante Dulce, quien también se expresó negativamente del hermano de Jenny Rivera.

Dulce y Lupillo estuvieron juntos en el programa de televisión "El retador", donde Rivera fue juez y Dulce participante; a su salida, la cantante criticó la actuación de Lupillo como juez: "Aquí no gana nadie, Karina (participante) es la novia del señor", expresó.

"Yo estoy molesta por la forma en la que se maneja el jurado, lo digo abiertamente, aquí no gana nadie más que el señor Lupillo, él es el que gana, aquí no hay más campeón que él, se hace lo que el señor dice, como él quiere; yo entiendo que se hacen bolita para confabular, para elegir, cosas que en un jurado que se respeta no sucede", consideró.

En entrevista con Gustavo Adolfo, Dulce reafirmó sus declaraciones y aunque aseguró no tener nada contra él, afirmó que no conoce ninguno de sus éxitos, opinión con la que coincidió Gustavo Adolfo.

"Nunca he visto anunciar ningún concierto suyo, no le quito ningún mérito, lo tendrá en algún lado", expresó Dulce, a lo que el conductor expresó: "Yo tampoco (conozco ningún éxito)...sí está cantando en marisquerías allá en California, está bien…".

Lupillo responde y Gustavo Adolfo también

Luego de la charla entre Dulce y Gustavo Adolfo, Lupillo no se quedó callado, y a través de sus redes sociales le respondió al comunicador, a quien tachó de estar ardido porque se ha negado a darle una entrevista.

Además, hizo un llamado a la empresa donde trabaja para que lo quiten del aire y recordó el reciente altercado que tuvo con sus compañeras Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro.

(FOTO: ESPECIAL)

"Grupo Imagen….como pueden tener a este personaje @gainfante todavía en esa empresa tan importante… Aquí se ve lo poco profesional, donde se contradice nomás porque yo no quiero darle entrevistas….y a sus compañeras qué mal las trata…es una barbaridad que @imagentvmex no tenga control sobre todo lo que hace", se lee en su mensaje que acompaña con un video en el que Gustavo Adolfo aparece hablando mal de él con Dulce, y en otro momento, cuando lo entrevistó, aplaude su carrera.

El comunicador le respondió fuerte, asegurando que el ardido era él porque "Belinda lo cambió por Christian Nodal", además, le recordó que su exesposa se ha expresado mal de él y que su familia "lo vomita".

Infante aseguró que en una década no ha sacado ningún éxito musical y que sus conciertos son pequeños porque le interesa a poca gente; finalmente le aclaró que no le interesa entrevistarlo y criticó que se expresara mal de Dulce.

(FOTO: ESPECIAL)

Lupillo Rivera y Belinda fueron jueces en el programa de "La Voz", se dijo que entre ellos hubo un romance, el cual nunca fue aceptado por la cantante, ambos fueron captados juntos en una fiesta y era evidente que se llevaban muy bien; Lupillo externó su admiración y atracción por la intérprete de "Dopamina".

El tatuaje que se hizo del rostro de la también actriz, dio mucho de qué hablar, sobre todo cuando, meses después, se hizo público el romance entre ella y Christian Nodal. Aunque Lupillo afirmó en un primer momento que no se quitaría nunca dicho tatuaje, finalmente se lo borró.