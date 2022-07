Calidad de aire, en semáforo verde en La Laguna

Desde la pandemia por COVID-19, la calidad del aire en La Laguna de Durango se ha mantenido en semáforo verde, aunque algunos eventos han derivado en variaciones a color amarillo, como los siete incendios en el relleno sanitario de Gómez Palacio, aunque sin que ello genere alarma, por no superar los parámetros permitidos.

Raúl Villegas Morales, subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el gobierno de Durango, explicó que el tema se complica cuando las temperaturas son más frías, pues la presión atmosférica baja y la concentración de contaminantes es mayor, lo que no ocurre en el verano.

"Lo que nos genera mayor contaminación en La Laguna (de Durango) es la generación de energía eléctrica, el uso de combustóleo para generarla, tenemos dos plantas muy grandes, Franklin, que es ciclo combinado pero sigue quemando combustóleo, y la Guadalupe Victoria, que está en Villa Juárez, estas empresas trabajan 24 horas, los 365 días del año, nos generan gases", comentó, "el segundo es el transporte público y privado, que desafortunadamente se concentra en algunas horas pico, sobre todo cuando hay escuelas, vimos una variación a la baja, muy considerable, cuando estábamos en pandemia".

SOLUCIONES

Señaló que el efecto invernadero que producen las heces de las vacas son otro factor de contaminación, al ser la región una cuenca lechera tan importante. Indicó que existen soluciones, por ejemplo, la quema de combustóleo puede cambiarse a gas natural y energías limpias; en los vehículos se requiere una política de verificación, de modo que se inspeccionen, así como generar medios de transporte con quema de gas natural, como estaba planeado con el Metrobús; y en el ganado, implementar biodigestores que consumen estos gases y que pueden generar energía. No obstante, son pocas las inversiones en este sentido.

El subsecretario indicó que, en lo que va del presente año, se ha quemado siete veces el relleno sanitario en Gómez Palacio y en Lerdo hubo un conato de incendio, por lo que consideró que debe existir un mejor acomodo de los desechos en esta temporada de calor, con la compactación adecuada, con tierra, así como recoger los lixiviados, lo que debe ser con los tratamientos correctos.

"Es complejo tener una política estricta para los rellenos sanitarios, no sólo en Gómez Palacio y Lerdo, en la mayoría de los municipios no hay un control y es lo que más contamina, a los mantos freáticos, al medio ambiente, a los suelos, no la vemos pero genera muchos estragos", explicó.