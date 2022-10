¿Cómo dos gotas de agua? Cajera de Oxxo sorprende con enorme parecido a Hailey Bieber

Hailey Bieber es una de las modelos e influencers más conocidas del mundo. La joven está casada con el cantante canadiense Justin Bieber y juntos forman una de las parejas más mediáticas del mundo.

En las últimas horas, Hailey Bieber se volvió tendencia tras viralizarse el video de una cajera de Oxxo que es idéntica a la modelo. Se trata de Alex Silva, quien ya se ha convertido en una celebridad de las redes sociales.

Todo comenzó cuando Alex Silva compartió un video en las redes sociales comentando cuánto ganaba y cuánto gastaba en comida. Sin embargo, este dato no fue lo que llamó la atención de los usuarios de las redes sociales, sino que todos quedaron cautivados con el parecido físico de Silva y Bieber.

"Gano 800 pesos a la semana y me gasto 1,300 tragando cosas", dice Silva en el video. Incluso muchos usuarios de las redes le ofrecieron a Silva mantenerla con tal de que deje de trabajar en Oxxo, ya que "no es justo por su belleza". Silva ya es una celebridad en TikTok y allí incluso ha comenzado a compartir videos donde se la ve lucir outfits en mini falda y crop tops.

Sin embargo algunas personas aseguran que Silva no se parece a Hailey Bieber, sino que es idéntica a la cantante británica Dua Lipa. "Me gustaría saber dónde estás trabajando para conocernos más", "Alguien me puede pasar la dirección de ese Oxxo para gastarme mis pintos de la tarjeta ahí", "La Dua Lipa del Oxxo", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales sobre Silva.

Hasta el momento ni Hailey Bieber ni Dua Lipa se han comunicado con la joven, pero los seguidores de Silva siguen etiquetando a las celebridades en los posteos de Alex con tal de que alguna de la dos se comunique con ella para realizar una sesión de fotos.