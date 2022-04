Caifanes regresa a la Laguna y habla sobre violencia en México

Los integrantes de Caifanes le ha cantado al amor y el desamor, pero también han buscado generar consciencia a través de rolas en las que exponen casos como los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el aumento de feminicidios o los asesinatos a periodistas.

A propósito del concierto que la agrupación ofrecerá el 29 de abril en el Coliseo Centenario, el músico Diego Herrera dio los detalles del espectáculo y además pidió a la administración federal que ponga una mayor atención a la violencia que impera en Tierra Azteca.

Desde su hogar, Diego ofreció una entrevista exclusiva en la que de igual manera recalcó la emoción que sienten sus compañeros y él de reencontrarse con el público local.

-¿Cómo estás?

Todo muy bien, contento de volver a La Laguna.

Caifanes regresa a Torreón el 29 de abril al Coliseo Centenario, sin duda, se trata de una tierra que siempre los ha recibido con los brazos abiertos.La verdad es que Torreón, aunque no vamos tan seguido, siempre nos trata muy bien. Tenemos muchos recuerdos de la Comarca y estamos felices de volver a los escenarios tras la ausencia de tocadas ante la pandemia de COVID-19.

"Estamos disfrutando bastante el escenario ahora que volvimos. Se está dando una comunicación muy especial con las personas, misma que nos contagian, lo que da como consecuencia que cada concierto esté lleno de energía".

-En tu caso, ¿Qué fue lo que valoraste luego de que esta crisis sanitaria se desatara por el mundo entero?

Todo. La salud, tener un techo, un trabajo, comer todos los días, tener una familia... todo eso, yo creo que lo valoramos como nunca. Muchos nos cuestionamos cómo eran nuestras vidas y qué queríamos hacer ahora que salió esta crisis.

-¿En este tiempo realizaron rolas nuevas?

Así es. Estuvimos grabando a distancia. En el último trimestre del año pasado conformamos ya ocho canciones nuevas, estamos viendo de qué manera las vamos a sacar, por ahora ya está en plataformas el sencillo nuevo que es Sólo eres tú.

-¿A qué le canta ahora Caifanes, cómo han evolucionado sus letras con el paso del tiempo?

Hay de todo un poco. Por ejemplo en Sólo eres tú, Saúl habla de las redes, de la poca atención que tiene uno hacia uno mismo, hoy en día no sabemos estar con nosotros mismos, estamos pegados a los teléfonos, viendo los likes.

"Lennon decía que 'La vida es lo que te sucede mientras estás ocupado haciendo otras cosas', y eso es lo que nos está ocurriendo. También hicimos canciones de amor y denuncia. Somos los mismos güeyes, pero con otras influencias e ideas en la cabeza".

-Hablando de melodías de denuncia, ustedes siempre han señalado en su propuesta los problemas de México como el aumento de feminicidios o los asesinatos de periodistas, de alguna manera esto también ha sido algo que distingue a Caifanes, ¿No es así?

En su momento hablamos también de los 43, es importante tomar consciencia de que estas cosas suceden y eventualmente se minimizan o se tratan de esconder con otras, pero son realidades.

"Creo que la normalización de la violencia es inaceptable. Ver en noticieros que se murieron siete o doce o decapitaron a alguien, no puede ser que se haya vuelto algo cotidiano y que sea algo que dejemos pasar, eso es inaceptable".

-¿Cuál es tu opinión de la reciente administración federal?

Nunca hemos tomado partido en esos temas. No me quiero meter en eso porque no estoy hablando solo por mí, pero pienso que los temas de violencia e inseguridad requieren una mayor atención en México.

-¿Qué hace 'explotar' hoy en día a Caifanes?

Las ganas de tocar. En todos nosotros la música es una cosa necesaria, no es una cosa de moda. Pese a pandemia, todos los días tocamos en nuestra casa. Dar un concierto genera una gran energía y eso nos gusta. Está ching... lo que estamos haciendo.

-¿Habrá algún día un sucesor de Caifanes?

No lo sé. Nosotros somos sumamente agraciados. Aparecimos en un momento que era muy particular, nos juntamos personajes particulares a hacer esto y sucedió lo que sucedió. Yo creo que nadie tiene la bolita mágica para saber qué va a trascender.

"Ciertamente, eran otros tiempos cuando empezamos. Era complicado escuchar propuestas nuevas de música, en esas épocas quería saber de una banda francesa y solo pude conseguir un LP, sin embargo, no sabía nada más. Hoy en día, únicamente te metes a Internet y ves todo. El tiempo dirá si alguien trasciende o no, la música hay que hacerla por ganas y no por querer lograr un hit o tener éxito.