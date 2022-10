Buscan recursos para prevenir el suicidio

Legisladoras del Congreso de Durango insisten sobre la necesidad de emprender acciones dirigidas a la prevención de suicidios y atención a los problemas de prevención.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, las diputadas Gabriela Hernández López y Ofelia Delgadillo Rentería, se pronunciaron por atender de manera transversal el tema de salud mental en Durango, pero sobre todo destinar los recursos necesarios para impulsar campañas de prevención y atención a la depresión, ansiedad y el suicidio, que se han convertido en uno de los principales problemas en la entidad.

Hernández López consideró como un acierto la primera ley en la materia que aprobó el Congreso del Estado, pero también reconoció que el reto es garantizar su correcta aplicación, asegurar que se cuente con la infraestructura necesaria dentro de las instituciones y que sigan gestionando los recursos necesarios para invertirle a este tema tan importante para el estado y la sociedad.

Lamentó los 129 suicidios que se han registrado en la entidad, de los cuales 49 de ellos están en el rango de edad de los 18 a los 29 años, donde la mayoría son hombres.

"Es importante que ahora más que nunca, sigamos trabajando para hacer que la atención de salud mental sea una realidad para todas y todos; que no sea ni de locos, ni de personas que puedan pagar por este servicio", precisó durante la sesión ordinaria.

De esta manera, consideró que el Día Mundial de la Salud Mental debe seguir dando voz a diversas perspectivas que busquen desarrollar políticas, planes, programas y servicios, contribuyendo a promover la salud mental, reducir la carga que significan las enfermedades psíquicas como la depresión, ansiedad, suicidio, trastornos afectivos y por consumo de sustancias. "Es urgente poner este tema como una prioridad".

En su intervención, Delgadillo Rentería, también consideró necesario establecer de manera urgente, políticas públicas idóneas que atiendan esta emergencia de salud, campañas de prevención de suicidio y promoción de la salud mental.

Por ello, se sumó al planteamiento de ampliar los recursos económicos que se destinen al rubro de salud mental en el presupuesto 2023.

"No podemos normalizar que tantas personas necesiten pastillas para dormir o para levantarse y vivir. No podemos normalizar que el trabajo produzca ansiedad, no podemos normalizar que el sufrimiento se viva en soledad", consideró.