Buscan que Municipio reubique a Telégrafos

Debido a que la sucursal de Telégrafos y Correos de México no cuenta con un espacio digno, el personal de ambas dependencia federales pidió apoyo a la Administración Municipal para que se les preste otro espacio.

La primera ocupa un lugar muy reducido que es parte del edificio del Simas y la oficina de correos está en lo que es parte del auditorio que se encuentra en la plaza Solidaridad, en el edificio de la Presidencia Municipal.

La solicitud ya se había enviado en otra ocasión, lo que ocasionó el cuestionamiento de funcionarios sobre el presupuesto que destina la federación para esas dependencia.

En lo que se refiere a la oficina de Telégrafos, la petición la formalizó hace unos días ante el pleno del Cabildo el regidor Édgar Sánchez, quien manifestó que el local que actualmente ocupan es muy reducido, en donde no hay baños y sillas y tomando en cuenta que a una buena parte de los adultos mayores se les pone en riesgo, están totalmente expuestos a las inclemencias del tiempo.

"Tienen un lugar que está muy pequeño, no cuenta con baño y un espacio y vemos que ahí se hacen movimientos tipos bancarios y se paga una parte de las pensiones de los adultos mayores y me ha tocado ver que se encuentran a la intemperie porque no tienen baño o donde sentarse y todo este tiempo han estado batallando con eso y pues se acercaron con su servidor para ver un lugar en donde podrían instalarse pues para tener un espacio yo creo que ahí acuden unas 5 mil personas a cobrar sus pensiones y la verdad es qué es de interés de toda la ciudadanía un lugar digno en donde puedan cobrar sus pensiones", externó.

En tanto que el primer regidor, Rodolfo López, manifestó que en todo caso el Ayuntamiento debería de hacer un exhorto al gobierno Federal para que pueda cumplir con su responsabilidad, sobre los servicios que ofrecen ya que se supone que manejan un presupuesto y por lo tanto debería ser su responsabilidad resolver las deficiencias que tienen en los servicios que prestan.

Por su parte, el alcalde, David Ruiz, coincidió con el primer regidor, no obstante en el caso de Telégrafos para no afectar a los cientos de personas que acuden a cobrar los giros, particularmente a los adultos mayores, se les ofreció un lugar a un lado de las oficinas que ocupa Desarrollo Rural, mismas que se encuentran a un lado del estadio de béisbol, el problema es que no hay baños, pero se habilitarían algunos del estadio.

Respecto a las instalaciones de Correos, desde hace tiempo se les pidió desocupar la oficina, debido a que se tiene el proyecto de remodelar el Auditorio para que ahí sea el recinto oficial del Cabildo, pero como el municipio no tienen dónde reubicarlos se retrasó la obra.