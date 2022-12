Buscan implementar protocolos de seguridad en Coahuila

La administración estatal de Coahuila dio a conocer que implementarán protocolos más eficaces para la protección de los agentes de la policía al atender llamados de auxilio, considerando los hechos violentos registrados en las últimas dos semanas en los límites de Coahuila con Nuevo León, pero ahora en la región carbonífera.

Lo anterior, debido a que los oficiales han estado atendiendo reportes, acuden a verificar y patrullar; sin embargo, lo realizan con pocos elementos.

Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del estado de Coahuila, destacó las colindancias de la entidad con otros estados, como lo es con Nuevo León y Tamaulipas en la región norte; mencionando que aunque extensas, son muy diferentes a las que se localizan en la región carbonífera y que colinda con Nuevo León y Zacatecas.

"Dentro del territorio en el que colindamos con Tamaulipas y con Nuevo León, que es muy amplio. En este caso es muy distinto al que hemos estado patrullando con la brecha del Gas y en ese sentido, es un territorio muy amplio que, al final de cuenta colindamos con Nuevo León, con Tamaulipas, pero también de este lado con Zacatecas", indicó el funcionario estatal.

Riquelme Solís destacó que se ha estado blindado el territorio coahuilense, no están patrullando ni cuidando Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas; sin embargo, reconoció que los elementos han estado cruzando fronteras, derivado de llamadas y para poder proteger a la población o comunidades muy pegadas a las de Coahuila.

El gobernador del Estado manifestó que la realidad es que la entidad está blindada, está cuidada y aseguró que van a establecer protocolos, todavía más eficaces, dentro de la protección de los propios agentes de policía.

"La realidad es que han estado acudiendo de forma muy responsable a los llamados de auxilio; sin embargo, hay partes que no son nuestro territorio y allí es donde suceden los enfrentamientos y no van lo suficientemente preparados con más personal de la policía para enfrentar a este tipo de criminales", indicó el Ejecutivo Estatal.

Detalló que los operativos son otra cosa, pues en ella participan corporaciones como: Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal e inclusive detalló que, los operativos de las fuerzas de reacción de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Coahuila, son mucho más numerosos.

"Este tipo de sucesos, no tiene que ver con la delincuencia hacia el interior de Coahuila. Son cuestiones, que acude nuestra policía de manera responsable y sobre todo en salvaguarda, no nada más de nuestra población, si no de los ejidos o comunidades, pegadas a nuestra población. Finalmente, ahí circulan los habitantes de Coahuila, de los dos Estados", precisó Riquelme Solís.