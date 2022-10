Bloquean bulevar Laguna Sur para impedir cierre de escuela secundaria

Padres y madres de familia de la escuela secundaria general No. 19 bloquearon este jueves el bulevar Laguna Sur a la altura de la colonia Luis Donaldo Colosio de Torréon para manifestar su inconformidad por un supuesto cierre del turno vespertino en el que toman sus clases alrededor de 120 estudiantes de distintos grados. Además, señalaron que “no hay maestros” suficientes para atender a la población estudiantil.

En el bloqueo, las personas colocaron ramas e hicieron quema de basura y llantas. Cirila González Cháirez, una de las inconformes dijo que “el motivo es que quieren cerrar la escuela pero como yo tengo mis nietos ahí en la escuela y no tengo posibilidad de pagar pasajes y cambiarlos de escuela pues por eso estoy aquí. Tengo 3 nietos y pues no tiene otro apoyo más que el de mi esposo y el mío. Queremos que nos manden maestros, dicen que no tiene clave la escuela, mis niños ya van a segundo año y hasta ahora me estoy dando cuenta que no tienen clave”.

La señora Guadalupe Medina dijo que el cierre del plantel les afecta porque esta institución educativa es la más cercana a sus domicilios. “No queremos mandarlos a otras escuelas, esta escuela todo el tiempo la han usado en la tarde. No nos dieron una fecha de cierre pero nos dijeron que de plano se va a cerrar”. Cabe hacer mención que en el turno matutino, el edificio es ocupado por la primaria “Edmundo Gurza Villarreal”.

Al lugar de la protesta, acudió la coordinadora de Servicios Educativos en la región Lagunera de Coahuila, Flor Estela Rentería Medina. Mencionó que dialogó con los padres y madres de familia y que se le dio la garantía de que la secundaria no se cerrará además de que se contará con plantilla docente para poder ofrecer el servicio educativo. “Solamente les pedimos que esperen un plazo aproximado de 15 días para que se haga todo el trámite y se haga la asignación de las plazas de los docentes a esa escuela”. Añadió que la prioridad es que todos los alumnos estén inscritos y que esta decisión se tomó en beneficio de la comunidad estudiantil.