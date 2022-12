Bienvenido 2023

Este año, he tenido la maravillosa oportunidad de escribir en esta casa editorial 53 columnas. Todos los viernes, sin falta, te he contado sobre los debates en el Senado mexicano, nuestras votaciones, nuestros posicionamientos como bloque de contención. Durante estos 12 meses te he compartido mis posturas sobre lo que ocurre en nuestro país y por ello, querido lector, te agradezco el acompañamiento.

A lo largo de este año hemos vivido buenos momentos y algunos no tan buenos. Me has acompañado exigiendo el abastecimiento de medicamentos, una de las grandes deudas de Morena en el sector salud. Colapsaron a los hospitales por la falta de medicinas, dejaron sin quimios a los niños con cáncer y sin tratamientos a los pacientes de enfermedades graves.

También, has estado a mi lado denunciando la corrupción de la familia del Presidente López Obrador. Recordarás los contratos a modo que recibieron por parte de algunas instancias del gobierno, así como la inexplicable fortuna que tiene el hijo mayor del primer mandatario, con una casa gigante al que sólo un puñado de mexicanos podría tener acceso.

Juntos, hemos levantado la voz para demandar mejores condiciones para las mujeres y niños, quienes se han convertido en víctimas frecuentes de este gobierno. Morena ha desestimado la violencia en contra de las mujeres y ha reprimido nuestras demandas.

Igualmente, me has acompañado en la defensa de la selva. El Tren Maya es uno de los más grandes ecocidios y los gobiernos de Morena han causado un daño ambiental irreversible con su obcecación: destruyeron zonas arqueológicas, vestigios prehispánicos, dañaron arrecifes y desprotegieron a la flora y fauna de la zona.

Estuvimos juntos en la exigencia de justicia para las víctimas de la Línea 12. Fallecieron 26 personas a consecuencia de la negligencia y corrupción de Morena en la capital del país y a la fecha, no hay responsables en prisión.

Marchamos en defensa del INE y como legisladores de oposición, defendimos a la Constitución para que Morena no pudiera destruir nuestra democracia. Lamentablemente, también te he tenido que contar cómo los legisladores del presidente han burlado nuestra Carta Magna con tal de aprobar una reforma que daña a nuestro árbitro electoral y todo para cumplir los caprichos de López Obrador.

Sin duda, este 2022 nos ha develado de cuerpo entero la corrupción, la negligencia, el amiguismo y la falta de resultados del gobierno encabezado por el Presidente López Obrador. El 2023 será un año en el que tú y yo, juntos, sigamos levantando la voz para detener la destrucción de nuestro país. Es tiempo de defender los derechos y libertades que tantos años de lucha nos costó conseguir.

Te agradezco por leerme cada semana y por querer un mejor México para todos. Agradezco a la vida por darme la oportunidad de seguir escribiendo en este gran diario y ser, desde el Senado de la República, la voz de millones de mexicanos. Agradezco estar rodeada de amor, de mi familia, de mi equipo de trabajo, de gente buena que me enseña a diario. Agradezco por la vida de mi mamá, que ha sido un referente y guía en mi andar por esta vida. Gracias, vida por tanto.

Feliz año nuevo, nos seguimos leyendo en 2023.