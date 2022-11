Bebé migrante muestra mejoría

Consciente y de buen ánimo, es como se encuentra el pequeño Alisson, quien el pasado fin de semana perdiera su brazo derecho tras caer a las vías, cuando sus padres intentaban abordar un tren para continuar con su camino rumbo a la frontera de Piedras Negras y llegar a Estados Unidos.

Fue gracias a un video que su padre, Yonathan Cordero, tomó al interior de terapia intensiva del Hospital General de Torreón, que se pudo conocer el estado de salud del pequeño de un año y ocho meses de edad.

De acuerdo con Érick Cordero, sobrino de la pareja de venezolanos que salieron de su país el 3 de septiembre en busca del llamado "sueño americano", comentó que "ha llovido" ayuda de la sociedad, quien ha mostrado conmoción, pero sobre todo solidaridad hacia ellos.

Incluso en redes sociales, en los diferentes grupos de Facebook, se ha lanzado un llamado de ayuda para recolectar lo necesario para esta familia de migrantes que se encuentra viviendo prácticamente en la sala de urgencias del Hospital General de Torreón, en donde esperan que el pequeño pueda ser dado de alta en pocos días.

"Prácticamente el hospital es nuestra casa, hasta que el bebé esté de buena salud, que lo den de alta, y ahí nosotros tomaremos la decisión de ir a una Casa del Migrante, hay muchas personas que nos apoyan con su casa", compartió Érick, quien también viaja con los papás del pequeño.

Gracias al apoyo de una pareja de doctores, quienes también atendieron al pequeño, fue como Wileska Álvarez, madre del menor, ha podido tomar un baño, ya que desde su llegada al hospital, no se había separado de su bebé.

"Nos llevaron en un taxi, nos bañamos, nos dieron comida, regresamos y aquí nosotros seguimos", dijo Érick

Comentó también, que su principal temor es que sean deportados al dejar la institución de salud.

Pañales, ropa, cobijas, y juguetes, son los que han llegado hasta la sala de urgencias de esta institución de salud, para el pequeño Alisson, quien se ha ganado el corazón de los laguneros.

Aunque también ha llegado apoyo en especie para los padres del pequeño y su sobrino.

Todo el apoyo que ha llegado para la familia Cordero, se encuentra resguardado en casa de la doctora, quien les ha brindado su apoyo incondicional.

ACOMPAÑAMIENTO

Por su parte, Osvaldo Valenzuela, coordinador de Programas de Asuntos Migratorios de la Ibero Torreón, dijo que es a través del Centro de Día para Migrantes Jesús Torres, que se les brindará acompañamiento legal y psicoemocional a la familia Cordero, a fin de darles tranquilidad sobre su estadía en el país.

"Se organizó a una persona de la Casa del Migrante para darle acompañamiento a la familia que se vio afectada por ese lamentable hecho, si necesitan alguna cuestión de canalización dependiendo de cuál área sea, legal, psicológico, etc, lo haremos", explicó.

Detalló que al tratarse de un menor de edad, no es posible llevar a cabo su deportación debido al estado de vulnerabilidad en el que se encuentra el menor y sus padres, quienes lo acompañan.

"No es posible, porque de alguna manera es un menor de edad y como se encuentra en un estado de vulnerabilidad en cuestión de salud, de alguna manera tienen la protección como familia, son sus tutores y no pueden ser deportados e independientemente si sucediera o no , obviamente abogamos por el sentido común de las autoridades, es una situación delicada".

Además, aseguró que las diferentes instancias de la región estarán al pendiente de la situación de la familia migrante.

Solidarios

Llevan ayuda:

* La sociedad se ha sumado con ayuda para el menor Alisson y su familia con artículos como pañales y toallas húmedas.

* Médicos que han tratado al pequeño, también han abierto su hogar para que puedan asearse y continuar la espera.

* La familia se encuentra prácticamente viviendo en la sala de urgencias del Hospital General de Torreón.

* El Centro de Día para Migrantes brindará acompañamiento legal y psicoemocional a la familia.