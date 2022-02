Baja, recaudación del Simas Torreón

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, afirmó que en este arranque de administración el nivel de eficiencia de recaudación del Simas Torreón no llega al 50 por ciento, aunque más allá de ese reto se busca cumplir en primer término con la entrega de agua suficiente en los diversos sectores de la ciudad, de modo que no sea un argumento para los usuarios que se resisten a pagar sus recibos o que han omitido la firma de sus respectivos contratos de servicio.

Cuestionado ayer viernes respecto a las acciones necesarias para que Torreón se una al proyecto Agua Saludable para la Laguna, el mandatario admitió que existen pendientes por resolver desde la autoridad municipal, especialmente en temas de eficiencia en la extracción, conducción y entrega del agua para los diversos sectores, hecho que al fallar en últimos años ha representado una justificación para gran parte de los usuarios para no pagar sus recibos y aumentar la cartera vencida del Simas Torreón, lo que deriva en un "circulo vicioso" del que ninguna de las partes sale beneficiada.

"No puedes hacer un círculo vicioso en el que yo medio te doy un buen servicio y en el que están inconforme porque no te doy agua, eso también se va inclinando a veces al ¿por qué pago un mal servicio? O a veces a ¿por qué pago un servicio que ni siguiera agua tengo?… Dar el primer paso, meter calidad en el servicio, ponerle agua en el domicilio y entonces pasar a exigir y decir 'oye hay un recibo, te doy un servicio, pasa por favor a liquidar el servicio del agua', yo creo que es un ganar-ganar para todos, la ciudadanía lo que quiere es servicio del agua y también pagar justo".

TAMBIÉN LEE Ayuntamiento de Torreón entrega a Simas terrenos por 50 años para instalar pozos de agua potable

Cabildo de Torreón aprobó el comodato de los terrenos

Señaló Cepeda que en ese sentido han iniciado ya las gestiones necesarias para comenzar a mejorar las redes de distribución y perforar nuevas fuentes de extracción, además de capacitar al personal ara atender el tema de las fugas en general y de revisar los puntos de entrega, de forma que se eviten contratiempos y reclamos como los que se registran cada temporada de verano.

"Es tener un buen servicio y que pasen a pagar su recibo de agua, es un tema que ha sido y me lo topé en todos los recorridos, es un círculo que 'no me das un buen servicio y no me siento comprometido a pagar', eso lo estamos cambiando ya… Traemos un porcentaje de entre el 40 y el 50, no llegamos al 50, estamos entre el 46 y el 48 (por ciento en cumplimiento), igualmente vuelvo a la pregunta anterior, también en ese mismo servicio está la eficiencia en la conducción de agua, entre el 46, 47 o 48 por ciento, es importante aumentar la conducción del agua, la eficiencia y por consecuencia se verá reflejado en una mayor eficiencia recaudatoria", dijo el alcalde.