Autoritario, que Guardia Nacional dependa de Sedena: Jucopo

“El que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es un acto autoritario del presidente de la República porque la seguridad pública debe ser civil'', consideró el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Ricardo López Pescador.

“Es un paso más autoritario en México, es un golpe a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un golpismo a las instituciones, es un golpe terrible a la sociedad y al Estado de Derecho”, afirmó.

Ante el decreto que emitirá el mandatario federal, el legislador consideró que no puede cambiar a través del Congreso de la Unión porque no tienen mayoría, lo hace por decreto; lo cual es inconstitucional, que no pasa ningún juicio de constitucionalidad y ningún amparo.

“Este Gobierno ya perdió la brújula desde hace tiempo, pero cada día es más complejo el camino que está tomando y lo dice todo mundo, ya que prevalece el totalitarismo y el autoritarismo del presidente de la República”, señaló el también coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

Además, López Pescador consideró que este gobierno está dando un golpe más a la división de poderes y al Estado de Derecho, ya que esto no es posible porque la seguridad pública debe ser civil al proteger a las personas y su patrimonio.

“Solo la seguridad nacional puede ser militar porque protege la soberanía y el territorio y son funciones totalmente distintas”, puntualizó el representante popular.

Sin embargo, afirmó que esto lo hace para desviar la atención del alza de los productos básicos, para que no se esté hablando de la violencia y de los temas que realmente les interesa a los ciudadanos.