Autoridades de Torreón, atentas ante posible avenida del Río Nazas

La oficina de Protección Civil de Torreón informó que se mantienen a la expectativa de los anuncios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ante una posible avenida del río Nazas en su lecho seco, lo que supondría la realización de un operativo especial para vigilar el paso del agua en toda la zona urbana de la ciudad.

Fue el jefe de la oficina, Jorge Luis Juárez, quien señaló que se mantienen en contacto con la autoridad federal para atender un posible paso del agua por la zona urbana de Torreón, lo que derivaría en la ejecución de una acción especial para vigilar el cauce lejos de áreas habitacionales, inspeccionar colonias cercanas al lecho y garantizar que la población no se acerque a la zona de paso o ingrese a nadar.

"Estamos en vigilancia ahí continua, la verdad ahorita estamos esperando que nos diga Conagua y que nos pase reportes (actualizados), porque hasta el momento no hay nada estipulado, no tenemos reportes de que haya intenciones de mandarla acá por el lecho seco del río, pero estamos en contacto con lo que es Conagua para ese punto... Ahorita por lo pronto no tenemos informes en cuestión de esto, lo están revisando, Conagua nos dirá en su momento".

Cabe recordar que debido a las lluvias registradas en el estado de Durango y más específicamente en las áreas de captación del río Nazas, el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) arroja que, hacia el mediodía del martes, la Presa Francisco Zarco registraba ya un 93 por ciento de su capacidad de almacenamiento, lo que implica la necesidad de comenzar a desfogue agua hacia la parte baja del río y derivar los volúmenes excedentes hacia el lecho seco.

Por su parte las autoridades de la Laguna de Durango han informado que "se mantendrá un monitoreo permanente del volumen que se derive hacia el lecho seco del Nazas y se adoptarán las medidas para señalizar de manera oportuna el cierre de vados, así como todo lo necesario para vigilar las márgenes del río en un intento por evitar alguna tragedia".