Atenderían en GP casos de meningitis

El subsecretario de Gobierno de Durango, Raúl Meraz Ramírez, informó que de ser necesario el Hospital General de Gómez Palacio recibiría a las pacientes diagnosticadas con meningitis por hongo fusarium solani para desahogar la carga que pudiera registrar el Hospital 450 de la capital.

Hasta el corte de ayer viernes de la Secretaría de Salud en el Estado, son 19 personas las que han perdido la vida a causa de dicho padecimiento y otras 68 luchan por recuperarse.

"Nosotros estamos abiertos para atenderlas en nuestro Hospital General de Gómez Palacio que tiene un nivel 3 y es de muy buena capacidad, esto en caso de que hubiera necesidad de atender a todas las personas que así lo soliciten ante esta grave enfermedad", comentó Meraz Ramírez.

El funcionario aseguró que al momento no se tiene reporte de casos de laguneros que enfrenten el padecimiento, cuyo brote se detectó en la capital del estado de Durango.

"No tenemos datos de que se haya acercado alguna familia; me parece que sí hubo un caso... una persona de La Laguna se atendió en la capital y se regresó, pero no es un tema que atañe a La Laguna como tal", dijo el subsecretario para la región.

Sin embargo, llamó a las personas que presenten algún síntoma que los haga sospechar a que acudan al propio Hospital General o a la Jurisdicción Sanitaria para recibir atención y "así poder deslindar si es del mismo origen", comentó.

Así mismo, indicó que las jurisdicciones sanitarias ya llevan a cabo una investigación para rastrear los primeros lotes de los medicamentos que pudieron ser los causantes del brote.

Meraz dijo que el gobernador Esteban Villegas aseguró que Durango será implacable en el tema, "no se puede permitir bajo ninguna circunstancia que quede impune, si esto es por una omisión o un error de alguien de manera dolosa, de forma irresponsable que manipuló, compró o suministró con este hongo y que está poniendo en riesgo la vida de los duranguenses".

DAN ATENCIÓN

Por su parte la presidenta honoraria del DIF Estatal, Marisol Rosso de Villegas, dijo que se ha atendido a las familias de las víctimas de la enfermedad con el pago de los gastos funerarios, así como con la entrega de pañales y leche a los pequeños que han perdido a sus madres.

Rosso aseguró que dicha atención se ha brindado con apoyo de DIF nacional. "Tenemos un apoyo tanto del DIF nacional... hay que agradecerles que han tenido toda la apertura y toda la intención de poder ayudar a todas las familias. Sabemos que esto es un riesgo que hemos tenido a nivel estatal pero afecta no solamente a la paciente, afecta a todas las familias, por eso con DIF nacional hemos estado apoyando y lo hemos estado haciendo a través de DIF estatal", reiteró.

De acuerdo con el departamento de Comunicación Social del Estado, el Sistema DIF Estatal, al cierre del mes de noviembre, ha apoyado a 58 familias con leche, pañales y kits de limpieza para uso hospitalario, y con 16 servicios funerarios.

Hasta el momento se tienen identificados 30 hijos de 19 mujeres fallecidas, de los cuales tres son mayores de edad y 27 menores que ya reciben atención del DIF. "Estamos trabajando con la parte que nos corresponde por parte del DIF en todo el estado porque sabemos que no es solo en el municipio de Durango, entonces estamos trabajando en ello y estoy segura que vamos a seguir haciendo de la misma manera", recalcó.