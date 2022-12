Aseguran que el padre de Santa Fe Klan fue víctima de un atentado en su casa

En medio de las especulaciones de un posible rompimiento con la influencer y madre de su único hijo, Maya Nazor, el rapero Santa Fe Klan se encuentra en una nueva polémica.

Y es que ha trascendido la información de que su padre, Ricardo Quezada, habría sufrido un presunto atentado en su casa, en el que, presuntamente, fue herido de bala.

De acuerdo con información de la creadora de contenido 'Chamonic', el señor sostuvo una acalorada discusión con algunos de sus vecinos y éstos, a manera de represalia, acudieron hasta el domicilio de Quezada para abrir fuego en su contra.

Según contaron supuestos testigos, cuando los sujetos llegaron al lugar, se encontraron con varios elementos de seguridad, contratados por el cantante para la protección de su familia y fue así como empezó la balacera. Los hechos habrían ocurrido la mañana de este pasado 25 de diciembre, en el barrio de Santa Fe, en el Estado de México. Durante el altercado, tanto el señor como uno de los escoltas del cantante resultaron heridos.

Presuntamente, el padre del cantante tuvo un rozón de bala en una de sus manos, por fortuna no tuvo ninguna consecuencia grave y no necesitó de atención médica. Caso contrario al escolta, quien recibió un impacto directo en un pie y habría sido trasladado a un hospital particular de la CDMX.

Cabe destacar que hasta el momento ni el músico ni nadie de su familia ha hablado al respecto del incidente y tampoco ha confirmado que esta información sea cierta.