Aseguran abasto de insumos y medicinas en el Hospital General de Torreón

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 en La Laguna de Coahuila, Juan Pérez Ortega, aseguró que el Hospital General de Torreón trabaja de manera normal y que "hay buen abasto" de insumos y medicamentos, mismo que fluctúa entre el 67 y 80%.

"El hospital no ha interrumpido sus labores, seguimos trabajando de manera normal. Tenemos abasto, varía en las semanas pero hemos andado en un 67, 75, 80%", señaló.

El funcionario admitió que hay algunas ocasiones en las que se carece de algún fármaco y es cuando los familiares de los pacientes "se ofrecen a llevarlo, pero en cuanto al cuadro básico se les ofrece todo lo que está en el hospital".

TESTIMONIO

Recientemente, El Siglo de Torreón entrevistó a las familias de algunos pacientes que se encontraban internados en el Hospital General, ubicado a espaldas del Manto de la Virgen. Las personas de escasos recursos económicos dijeron que en la clínica les estaban solicitando insumos y medicamentos para la atención de los enfermos. Les han pedido ceftriaxona, sueros y paracetamol para uso hospitalario, entre otros. Las familias, mostraron a esta cada editora las recetas médicas.

El propio personal de salud que labora en la clínica se quejó de atender a la población con faltantes de insumos y medicamentos.

Denunciaron que no tenían punzocat (catéter intravenoso periférico empleado para la transfusión de diferentes soluciones, medicamentos y transfusiones sanguíneas), soluciones fisiológicas, Hartmann, glucosadas, venopack, jeringas de 3, 5 y 10 ml, jeringas para la aplicación de insulina, omeprazol y ketorolaco. Tampoco tenían antibióticos, bultos quirúrgicos y medicamentos de alto costo como propofol, fentanilo, y midazolam.

A finales de 2021, la Secretaría de Salud de Coahuila atribuyó el desabasto al bajo porcentaje de surtimiento de medicamentos por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El titular de la dependencia, Roberto Bernal, declaró que el estado, con recursos propios estaba realizando compras con proveedores locales.

En su momento, José Manuel Riveroll Duarte, secretario general de la Sección 87 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en La Laguna, admitió que había ocasiones en que el personal de salud ayudaba a la población abierta con algunos insumos, a fin de mejorar la calidad del servicio médico a los usuarios.

Destacó la buena actitud de los trabajadores y trabajadoras y reconoció que hay insumos y medicamentos que sí se cargan directamente a los familiares de los pacientes.

Hace unos días, el líder sindical dijo que "si estuvimos durante todo el año con carencias, imagínese al terminar el año, donde ya los presupuestos se acabaron y se tiene que empezar el presupuesto del siguiente año, es el pan nuestro de cada día.

Aquí yo le doy muchísima responsabilidad al gobierno federal también, no quiero yo descargar a nadie la responsabilidad que se tiene, porque al final de cuentas pues estamos en una función, pero por ejemplo, todas las reducciones, todas esos recortes a los presupuestos, esa insensibilidad que también han mostrado los recortes al presupuesto en salud misma el gobierno federal, no tienen precedentes". La falta de insumos y medicinas no es nueva en el Hospital General de Torreón, tanto en sus viejas como en las nuevas instalaciones.

Antes de que entrara en funciones el Insabi, por varios años y en la gestión del exgobernador Rubén Moreira, esta situación fue atribuida a los procesos de licitación que realizaba la Secretaría de Finanzas del estado, encargada de administrar los recursos que la federación enviaba. La mayor parte del sexenio de Rubén Moreira, el surtimiento no rebasó el 30 por ciento.

Demanda

Les piden medicamentos.

* No es la primera vez que las familias de los pacientes del Hospital General de Torreón señalan que les piden comprar insumos y medicamentos.

* En octubre del año pasado, comentaron que les habían solicitado desde omeprazol (solución inyectable y tabletas), metronidazol empleado para tratar diversos tipos de infección, pañales para adulto, normogoteros para administrar a los pacientes soluciones y/o medicamentos, punzocat #18, gasas, ceftriaxona y diclofenaco en solución inyectable, entre otros.

* Había desde mujeres embarazadas hospitalizadas, personas que se lesionaron en accidentes de tránsito o con armas blancas, así como pacientes que requerían endoscopías.