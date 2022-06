Arturo trabaja en pro de la comunidad LGBTIQ+ en la región lagunera

Arturo Junior Robles García es un lagunero de 26 años, parte de la comunidad LGBTIQ+, comunicólogo, además es fundador y creador del proyecto ´charlas sin etiquetas´ en la región lagunera, “la cual busca impulsar la libertad de expresión en temas de género y diversidad sexual a través del arte, la cultura y la información”, así lo comentó Arturo.

El proyecto que nació luego de una investigación periodística, tiene cuatro años activo en la comarca, logrando realizar al rededor de 10 ediciones de charlas que comenzaron con grupos pequeños de personas y actualmente han abarcado a una población de 500 personas en la comarca lagunera.

También comentó que este proyecto ha estado trabajando con el gobierno del estado de Coahuila para ayudar a las personas Trans de la región y otras entidades federativas, con su reconocimiento de género y cambio de nombre, desde su inicio en 2021, hasta ahora han logrado ayudar a alrededor de 30 personas.

Pero hablar de este proceso no es sencillo, el lagunero afirma que pese a que Coahuila es un estado con privilegios que les otorga a las personas el derecho de la adopción a parejas homoparentales y el matrimonio, aún existe mucha discriminación tanto en la educación como en el ámbito laboral, “a pesar de que existen estos beneficios comparados con otros estados, no quiere decir que la homofobia no exista en la comarca lagunera, todavía existen este tipo de casos que se dan en entornos educativos, laborales, sociológicos, etcétera… charlas busca fortalecer justamente esa parte”.

Su apego hacia las personas Trans lo ha llevado a conocer historias que le confirman que aún hay acciones de odio contra la comunidad, “siempre han sido personas muy valientes y fundamentales dentro de nuestra comunidad pero también son de las personas más vulnerables de nuestro país y región”. resultan ser más contagiosas que las anteriores.

Artuto pidió a todos que recordarán que la comunidad existe todos los días del año, “es súper importante estar siempre orgulloses de quienes somos y celebrarlo”.

DRAG QUEEN

Andrómeda Dugay representa una fantasía, “siento que es un personaje que esta construido por ciertas situaciones de la vida”, a Arturo le ha ayudado a liberarse de los prejuicios y actos que se tienen hacia la comunidad LGBTIQ+.

Andrómeda es el personaje clave para informar a la sociedad sobre la libertad de expresión en la libertad sexual, “existimos y esta bien, no le hacemos daño a nadie y solo somos nosotros mismes”.

Andrómeda se vuelve a una persona más segura, el alter ego de Arturo, inicio hace tres años y hasta ahora ha habido cambios significativos llenos de experiencias.