Apoyan a la vicepresidenta Cristina Fernández tras atentado fallido

Decenas de miles de seguidores de la vicepresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner se volcaron el viernes a las calles para expresarle su apoyo luego de que fue víctima de un intento de atentado por el que un ciudadano brasileño permanece detenido.

La Plaza de Mayo se llenó de manifestantes del oficialista Frente de Todos que, portando banderas argentinas, mostraron su respaldo a la también expresidenta, quien la víspera se salvó de morir acribillada en las inmediaciones de su vivienda en Buenos Aires. También se concentraron sindicalistas y dirigentes de organizaciones sociales, así como familias con niños.

Las autoridades argentinas investigan si el brasileño Fernando André Sabag Montiel actuó por cuenta propia o siguiendo órdenes cuando intentó atentar la víspera con una pistola Bersa contra la vicepresidenta, una de las principales figuras políticas del país.

Del detenido se sabe hasta ahora que es vendedor ambulante y reside en el país desde hace décadas, dijo a The Associated Press un funcionario del Ministerio de Seguridad que pidió no ser identificado por no estar autorizado a brindar información sobre el ataque.

"No hay ninguna hipótesis confirmada" sobre si actuó solo o fue enviado por alguien, por lo que "todo es materia de investigación", sostuvo el funcionario.

El senador Oscar Parrilli, uno de los hombres más cercanos a Fernández de Kirchner, señaló a periodistas que "Cristina está impactada y conmocionada" pero "tiene su espíritu y temple intactos, y en este sentido está bien".

El papa Francisco expresó su solidaridad a la vicepresidenta. "Rezo para que en la querida Argentina prevalezcan siempre la armonía social y el respeto de los valores democráticos, contra todo tipo de violencia y agresión", dijo el pontífice, de origen argentino, en un comunicado.

La agresión abroqueló a distintos dirigentes políticos de la región en torno a Fernández de Kirchner, como los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; de Venezuela, Nicolás Maduro; de Bolivia, Luis Arce; y de Chile, Gabriel Boric.