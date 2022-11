Andrés García sorprende al reaparecer en televisión casi sin voz y con oxígeno

Andrés García reapareció en televisión, lucía un buen semblante, aunque casi no tenía voz, y estaba con oxígeno, pues se está recuperando de una fuerte neumonía que de nuevo lo llevó al hospital; esta recaída de salud del actor de 81 años se originó por una sobredosis de cocaína.

García, quien actualmente se encuentra en la casa de su esposa Margarita Portillo, habló con "Ventaneando" sobre su estado de salud, y lamentó que su voz se encontrara en tan malas condiciones, pues casi no se le entendía lo que decía.

El exgalán del cine mexicano detalló que quiere creer que se encuentra mejor, aunque especificó que sí siente mucha molestia en la garganta.

"Quisiera creer que estoy mejor día a día, me molesta mucho no poder hablar, estoy pensando en ir a ver o que venga un doctor de la garganta para ver cómo arreglo el poder hablar mejor"

García defendió a su esposa Margarita ante los señalamientos de su hijo Leonardo, quien insinuó que su padre no estaba recibiendo los cuidados adecuados por parte de ella, sin embargo, Andrés dijo que ella "era su ángel" y que no iba a permitir que su hijo ni nadie hablara mal de su mujer, y menos si son mentiras.

(FOTO: ESPECIAL)

¿Qué pasó con la sobredosis?

Margarita Portillo dijo hace unos días que cuando acudió al llamado de su esposo Andrés García, lo encontró casi inconsciente, no podía hablar, así que primero se lo llevó a su casa, pero al ver que la oxigenación no era la adecuada, lo llevó al hospital, ahí, le dijeron que el actor había sufrido una sobresosis.

Tras practicarle un antidoping, Margarita confirmó que su esposo había ingerido drogas, que alguien se las había llevado a su casa en Acapulco, y que tenía la firme sospecha de quién se trataba, aunque no reveló más detalles.

Cuando en Linet Puente lo cuestionó sobre este episodio, en el que por consumir sustancias prohibidas había terminado en el hospital, García admitió no recordar lo que había pasado, sólo recordó cuando despertó en el patio de su casa.

"Pues mira, yo ni me acuerdo, la verdad yo ni me acuerdo, sólo sé que de repente me desperté y estaba yo tirado en el patio de mi casa en la playa, eso es lo que yo me acuerdo", expresó.

A lo largo de su carrera, el también productor se ha enfrentado a distintas enfermedades graves, como la leucemia y el cáncer, las cuales superó y que le dejaron experiencias que recuerda con optimismo. Mientras era atendido de una caída que sufrió hace semanas, le detectaron cirrosis, una enfermedad del hígado que él atribuye al consumo de alcohol que mantuvo durante su vida.