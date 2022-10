Analizan aplicar pruebas antidoping a otras áreas del Ayuntamiento de Torreón

Las pruebas antidoping que se aplican a policías municipales y a agentes de vialidad podrían extenderse a otras áreas de la administración municipal de Torreón, pues se analiza una propuesta en este sentido por parte de la comisión de Inspección, Verificación y Protección Civil del Cabildo, así como del propio alcalde.

Natalia Fernández Martínez, secretaria del Ayuntamiento, confirmó lo anterior, en el marco de las pruebas que se han aplicado durante la presente semana a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como Tránsito y Vialidad, esto en términos de las evaluaciones en materia de control y confianza, y de la licencia colectiva de portación de armas.

"De momento no hay ninguna otra corporación, es sólo por parte de ellos porque es por una licencia de porte de arma; sin embargo, el alcalde tiene ahí unas propuestas para poder hacer que todos, quienes participen en temas de seguridad, se puedan realizar (las pruebas antidoping), así como una de las regidoras, la presidenta de la comisión de Inspección y Verificación, que quiere abrirlo también a otras áreas", expuso.

La funcionaria consideró que la aplicación de estos exámenes son una oportunidad y es un tema donde algunos se rehúsan, pero en esta ocasión se ha buscado que sea de forma transparente, por lo que participaron incluso el Consejo Ciudadano de Seguridad y el Consultivo de Vialidad durante el procedimiento.

Señaló que habrá que esperar a que se conozcan los resultados de las pruebas toxicológicas a las que se sometieron los policías y los agentes de tránsito de Torreón, pero aseguró que se harán públicos los resultados, mientras que el tema de abrir las pruebas a otras áreas será algo que se revise y se dé a conocer, en su momento.

"Hay varios temas que se tienen que revisar, al final de cuentas es un tema de confianza, de trabajadores de confianza, esto me suena mucho como estrategias que después se usan para poder despedir gente, no es el caso en la administración del alcalde, Román Alberto Cepeda, no es una situación que queramos hacerlo como factor sorpresa para desarticular absolutamente a nadie, entonces nos vamos con la legalidad", dijo.

En la anterior administración, se aplicaban este tipo de exámenes a trabajadores del Simas Torreón. Fernández Martínez dijo que se trata de un tema de seguridad y lo que implica el consumo de drogas o de alguna otra sustancia, por lo que serían considerados, en algún momento, quienes trabajen en este tema.