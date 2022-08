AMLO será juzgado por la historia por la violencia: Clemente Castañeda

Ante las cifras históricas de violencia en México y la falta de medidas emergentes para combatirla, el presidente Andrés Manuel López Obrador será severamente juzgado por la historia, aseguró el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda.

En entrevista, expuso que las cifras oficiales revelan que el país va para atrás en materia de seguridad, pues es el sexenio más violento de la historia reciente de México: "A pesar de esto, el Gobierno federal insiste en decir que va muy bien, "cuando todos sabemos que vamos muy mal, que el tema está fuera de control y que si no se toman medidas emergentes lo vamos a lamentar todavía más".

"Hay una gran parte del territorio mexicano que está controlado por el crimen organizado, no existe ahí el Estado mexicano sino la ley de la selva. Si el presidente no reconoce eso y no toma medidas emergentes, el país se nos va a ir literalmente de la manos y el principal responsable es el Jefe de Estado mexicano, es el Presidente de la República", expresó el legislador.

"Es una situación de emergencia nacional, de gravedad y que el Presidente lo tiene que enfrentar con toda responsabilidad. Si el Presidente lo que sigue es generando distractores, metiendo temas que no corresponden, quien lo va a lamentar es él porque la historia lo va a juzgar severamente, pero lo vamos a lamentar quienes vivimos en este país", declaró.

El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta consideró que la lucha contra la delincuencia organizada es un problema que le compete al Estado mexicano, por lo que este tema sí debe ser considerado un asunto de seguridad nacional. Clemente Castañeda adelantó que en la reunión plenaria, que legisladores federales y locales de Movimiento Ciudadano sostendrán en Monterrey los próximos 26 y 27 de agosto, uno de los temas centrales será la situación de inseguridad que hay en México y se harán planteamientos para corregir de manera inmediata esta problemática.