AMLO rectifica hora del Informe de Gobierno del 1 de septiembre

Al manifestar "me equivoqué", el presidente Andrés Manuel López Obrador rectificó e indicó que el Informe del Cuarto Año de Gobierno será a las 17:00 horas del próximo 1 de septiembre, y no a las 11:00 horas como lo había adelantado la semana pasada.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador dijo a los reporteros que la "buena noticia" es que ese día no habrá mañanera.

Detalló que los invitados para este informe -el cual se realizará en el Patio Central, debajo de los murales de Diego Rivera- serán "básicamente" los integrantes de su gabinete legal y ampliado.

"Decirles que me equivoqué sobre el informe del día 1, no va a ser a las 11:00, va a ser a las 5 de la tarde. No va a haber mañanera, esa es buena noticia, aquí va a ser en los murales del maestro Diego Rivera", dijo el presidente.

"¿A quiénes invitará?", se le preguntó.

"Básicamente el gabinete, porque pues se transmite, se va a transmitir y va entregar el informe el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, va a entregar porque es la apertura del Congreso. Entrega el informe con todos los anexos. Terminando, 6 o 7 (de la noche), él entrega ya el documento", refirió.

En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador señaló que aunque este 1 de septiembre se entrega el informe de su cuarto año de gobierno, realmente este se cumplirá el 1 de diciembre.

Aseguró que todavía le falta muchísimo tiempo para que termine su gobierno, en el que aún se harán "muchas cosas más en beneficio del pueblo".

"O sea, que todavía nos falta muchísimo y vamos a hacer muchas cosas buenas, vamos a celebrar todavía muchas cosas más en beneficio del pueblo. No falta mucho tiempo, bastante tiempo. Esto lo digo porque ya hay quienes están contando los días, no, no, falta, están contando los días porque ya quieren que termine, pero nos faltan, pero nos falta todavía mucho", dijo.