AMLO reconoce que rescate de mineros en Sabinas llevará tiempo

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el rescate de los 10 mineros que quedaron atrapados en la mina El Pinabete desde el pasado 3 de agosto, avanza, pero "reconoció que llevará tiempo".

Durante la conferencia matutina de este lunes, el Ejecutivo Federal ejemplificó el caso de la mina Pasta de Conchos, de la cual dijo, se prevé rescatar los cuerpos hasta el próximo año.

"Se está trabajando y no han parado en el rescate, nada más que lleva tiempo. En el caso de los mineros de Pasta de Conchos pensamos que el rescate, si las cosas salen bien, será el próximo año, porque se requieren muchas cosas, hacer túneles, cuidarse de los gases para evitar explosiones, es un proyecto que lleva tiempo, mucha ingeniería, y es lo que están haciendo", señaló.

El presidente sostuvo que tras el derrumbe de El Pinabete "hay sanciones", y recordó que la Fiscalía ya emitió tres órdenes de aprehensión.

Indicó que en breve, las Secretarías de Economía y del Trabajo, informarán sobre quién es el dueño de la mina y quiénes son los tres responsables a quienes se les giraron órdenes de aprehensión.

Dijo que la indemnización que la Federación entregó a las familias fue por razones humanitarias.

"La indemnización siempre es por razones humanitarias, independientemente de lo que se les entrega por ley, que es muy poco. No hay dinero que recompense una pérdida, este es otro apoyo, nos nace y tenemos los recursos para eso", declaró.

Finalmente, pidió confianza en que se castigará a los responsables, y aseveró que su gobierno no encubre a nadie. "Nosotros no encubrimos a nadie, yo no estoy aquí por los grandes mineros, a lo mejor alguno votó por mí, pero está difícil, yo estoy aquí por el pueblo", concluyó.