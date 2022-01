AMLO reclama a Carmen Aristegui por información sobre la salida de Rogelio Jiménez Pons de Fonatur

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este martes que se necesitaba terminar el Tren Maya en tiempo y se necesitaban "responsables comprometidos por entero" ante la salida de Rogelio Jiménez Pons como titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el titular del Ejecutivo reclamó a la periodista Carmen Aristegui por malinterpretar la información.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador acusó que Aristegui publicó en su portal de noticias la nota: "Culpa AMLO a Jiménez Pons por retraso en Tren Maya".

"Hice la aclaración a una pregunta ‘el por qué el cambio en la dirección de Fonatur’, y Carmen Aristegui y el Reforma, y otros, hablando de que yo había descalificado a Rogelio Jiménez Pons, pero una distorsión completa", expresó López Obrador.

En el Salón Tesorería, el presidente pidió que se exhibiera la información publicada en Aristegui Noticias. "Revisen lo que dije. Yo no dije eso, yo no lo culpé, pero así lo interpretaron. Es la época de los boletines, ya regresamos. Hasta dije que Jimenez Pons nos había abierto el camino pero que necesitábamos ahora reforzar", declaró López Obrador.

"El mismo título, y si buscas otros así van a estar; la época de los boletines, ¿se acuerdan? Coincidían", dijo al exhibir también a otros medios.

¿QUÉ DIJO AMLO DE LA SALIDA DE ROBERTO JIMÉNEZ PONS Y DE FONATUR?

En su conferencia mañanera de este martes, López Obrador se refirió a la llegada de Javier May a Fonatur, en lugar de Jiménez Pons, y por la entrega del Tren Maya en diciembre del próximo año. Esto fue lo que declaró López Obrador:

"Es que necesitamos terminar estas obras y necesitamos responsables que estén comprometidos por entero, que no se detengan ante nada y que se apliquen a fondo. Es un poco el método de trabajo. Para poder llevar a cabo una obra se requiere un mando y se requiere una supervisión permanente, constante y si hablamos de la obra de transformación, que es algo de mayores dimensiones, pues no vamos a estar considerando que son nuestros amigos o nuestros familiares o nuestros compañeros, pero resulta que no dan resultados. Lo lamentamos mucho, nos da pena, pero por encima de todo está el interés superior, el interés del pueblo y de la nación, y nosotros tenemos un compromiso con la transformación del país”.

"O sea, podemos querer mucho a una persona, pero si esa persona no se aplica, no se entusiasma, no tiene las convicciones suficientes, no internaliza de que estamos viviendo un tiempo histórico, un momento estelar de la vida pública de México, un tiempo interesante, si está pensando que es la misma vida rutinaria del Gobierno, que todo es ortodoxo, que todo es plano, que no importa que se pase el tiempo, pues entonces no está entendiendo de que una transformación es un cambio profundo, es una revolución de las conciencias", refirió el Presidente.