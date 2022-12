AMLO pide seguir investigación del ataque a Gómez Leyva

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, que no se deje la investigación sobre el atentado armado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, pues manifestó que se busca conocer realmente qué sucedió.

En su última Mañanera del año en Palacio Nacional, López Obrador señaló que su gobierno no dejará sin atención el ataque y afirmó que no solo por tratarse de este asunto de un "periodista famoso", sino que su gobierno tiene una política de cero impunidad.

"Aquí está la jefa de Gobierno y de manera respetuosa le pido que no se deje la investigación sobre lo sucedió con Ciro Gómez Leyva porque yo quiero seguir informando aquí. Es un asunto muy importante, no lo podemos dejar porque nosotros no reprimimos a nadie y queremos saber qué sucedió.

"Y ya hemos dicho que cómo son otros tiempos, la gente nos ayuda y nos informa, y la verdad siempre termina abriéndose paso cuando se actúa de buena fe.

"Entonces queremos saber qué realmente sucedió, cómo van las investigaciones, no lo vamos a dejar sin atención y no solo por tratarse de este asunto de un periodista famoso que atentaron contra él, lo hacemos en todos los casos, tenemos una política de cero impunidad", dijo.