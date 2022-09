AMLO desmiente rumores sobre un posible mal estado de salud

Al negar que "apeste a veladora", como señala un dicho popular en su natal Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió rumores de que tenga un mal estado de salud como ha circulado en redes sociales.

"Dicen que ando pasando aceite. Cuando uno ya está malo ya, que tiene una enfermedad ya delicada y a veces hasta terminal, dicen allá en mi tierra, decía un amigo: 'Este ya apesta a veladora', y hace poco decían que ya andaba yo 'pasando aceite' o que en el Grito me vieron muy desmejorado y que me preguntó Beatriz (Gutiérrez Müller, su esposa) '¿te sientes bien?' y le digo 'sí, sí me siento bien', pero no ando pasando aceite, ando tirando aceite", dijo entre risas.

Al término de su conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal presumió y reconoció sentirse orgulloso que la encuesta internacional Morning Consult lo posiciona en el segundo lugar entre los líderes mundiales con mayor aprobación.

El mandatario federal señaló que, según esta encuesta, cuenta con un 70% de aprobación entre la población mexicana, 24% en contra y 6% indecisos.

"Voy a mostrar la encuesta de hoy, la que hacen semanal, no le llego todavía a Moddi (presidente de India), pero miren cómo estamos, porque esto es un orgullo, me da mucho gusto pero por el pueblo de México, fíjense qué pueblo, con toda una campaña en contra como nunca en los medios convencionales".