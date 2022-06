AMLO calcula que le den 30 mil pesos al mes de pensión del ISSSTE

Al ser cuestionado sobre qué hará con las regalías de su libro "A la Mitad del Camino", el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que quien administra sus ingresos es la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, además que ya le quedan dos años con cuatro meses para dejar la presidencia.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador indicó que siempre ha sostenido que "si tiene uno para lo indispensable, con eso se le puede dar gracias a la vida".

En el Salón Tesorería, el presidente recalcó que tras terminar su periodo como presidente de México desaparecerá completamente de la escena política y calculó el dinero que le tocará de su pensión del ISSSTE.

"Es para poder vivir hacia adelante porque voy a tener una pensión del ISSSTE, que calculo va a ser como de 25, 30 mil pesos mensuales, porque cumplo con los años trabajados.

"Yo trabajé seis años como director del Instituto Nacional Indigenista y aporté al ISSSTE y eso lo tengo reconocido; y luego trabajé cinco años en el Instituto Nacional del Consumidor, ‘56 88 87 22’, fui director de Organización Social; y luego fui jefe de Gobierno y también me hicieron el descuento, y ahora estoy también aportando. Entonces, voy a tener derecho a una pensión cuando me retire", comentó.

Agregó López Obrador que no tiene bienes materiales: "Yo siempre he sostenido que no importa el dinero, no vivo para eso, no me importa lo material, aunque también respeto mucho al que tiene, no todo el que tiene es malvado, hay gente que ha hecho su patrimonio con trabajo, de conformidad con la ley y merece respeto".

"Yo estoy en contra de la riqueza mal habida, estoy en contra de la corrupción, y también estoy en contra, aunque respeto la opinión de cada quién, de los que endiosan el dinero, que piensan que la felicidad es el dinero, que la felicidad es lo material, los títulos.

"Ya no hay títulos nobiliarios, bueno, en algunos lugares sí, pero son títulos académicos y piensan que ya con eso son superiores o la fama. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra consciencia y estar bien con el prójimo, esa es la verdadera felicidad", expresó.

El mandatario de México contó que ya le entregaron su "credencial de adulto mayor", pero al pedirle que la enseñara, dijo que no la llevaba.

"Miren, yo no he tenido cuenta de cheques, pero en años, ni tarjeta de crédito, sólo cuando he estado de funcionario público, pero, repito, respeto mucho a la gente, además tengo amigos entrañables que sí tienen recursos y los respeto, porque lo han hecho con trabajo y de conformidad con la ley.

"Lo que me molesta mucho es la corrupción, me indigna, el que alguien llegue a un cargo porque le da la confianza la gente y desde que llega, es más, desde antes de que llegue ya está pensando en cómo va a robar para hacerse grande con la riqueza mal habida, y eso, lo he dicho, es no una pandemia, es la peste que más ha dañado a México, esa corrupción. Por eso pues tenemos que seguir adelante", declaró.