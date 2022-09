AMLO anuncia consulta para decidir si Ejército se mantendrá en las calles

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la consulta ciudadana para decidir si el Ejército debe o no ampliar su presencia en las calles, va.

En conferencia de prensa, informó que mañana mismo presentará el programa para la realización del ejercicio y adelantó que lo harán sin la ayuda del Instituto Nacional Electoral (INE).

"¿Qué es más importante? ¿La política partidista o los sentimientos de la gente? ¿A quién le afecta? Mañana presentaremos aquí el programa, no se va a llamar consulta, tenemos que buscar el marco legal apropiado, no queremos que participe el INE porque nos va a pedir muchísimo dinero. Vamos a buscar la forma de que no se gaste, que todos ayudemos, pueden ayudar los gobernadores, presidentes municipales, organizaciones sociales, todos", puntualizó.

Sobre las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, quien le pidió respetar la división de poderes y no meterse en el debate de dicha iniciativa, el Ejecutivo Federal señaló: "No voy a polemizar con Santiago Creel, ahora sí que, como dicen los jóvenes, safo, no me estés cucando tú, no me voy a enganchar".

López Obrador reconoció que la consulta no sería vinculante, pero señaló que permitirá cambiar la opinión de los legisladores que se oponen a la propuesta.

"Esto puede llevar a que los legisladores cambien de parecer, que tengan capacidad de rectificar, para que se conozca la realidad", declaró.

Descartó además que haya presiones contra los Senadores que han anunciado su voto en contra.

"Nosotros no presionamos a nadie, aquí cada quien es responsable de sus actos, lo que no queremos es que siga la élite, una minoría decidiendo por todos como era antes", indicó.

A la pregunta expresa de si fue o no él quien presentó la iniciativa para ampliar la presencia del ejército en las calles, el mandatario federal dijo que sí.

- "¿Fue promovida por el presidente?", se le cuestionó.

- "Sí, y entonces el PRI presentó algo parecido y dijimos: ‘adelante’, y estamos abiertos a la posibilidad de que cambien de parecer los legisladores", expuso.

"Está bien la Guardia Nacional, pero está precisamente por la tutela de Marina y de la Defensa, es una corporación profesional, disciplinada, nada que ver con la Policía Federal que existía, y que terminó pudriéndose de corrupción, de ahí salieron todos los que ahora están detenidos, Palomino, García Luna y otros. No queremos que regrese el manejo que había de la Policía Federal, no queremos eso, porque eso no funcionó. Se requiere que la Guardia Nacional se convierta en una rama de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque así vamos a garantizar su permanencia y tener mayor seguridad para que se garantice la paz en el país", expresó.

Por ese motivo, insistió, "lo mejor es consultar".

"Preguntarle a la gente, ¿por qué los legisladores del PAN no le consultan a los ciudadanos, ni siquiera a sus militantes?, ¿Cómo son representantes populares si no toman en cuenta la opinión del pueblo?", cuestionó.

Finalmente, López Obrador señaló que si la iniciativa se aprueba, no impulsará la consulta, pero si no, volverán a interponer una propuesta similar en enero de 2023.

"Es probable que en enero, porque de acuerdo al procedimiento legal, si se rechaza en el Senado, hay que esperar un periodo para volver a presentar la iniciativa", concluyó.