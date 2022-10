'Alza tarifaria solo a nuevas: RAC

Sólo con nuevas unidades en el servicio público de transporte será posible un incremento en la tarifa, por lo que el ajuste se definirá en breve pero se aplicaría hasta el próximo año, una vez que llegaran a Torreón los camiones de modelo reciente y con las comodidades que demanda la ciudadanía.

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, dijo que el transporte actual seguirá con la misma tarifa y el aumento sería solamente para lo nuevo.

Explicó que se requiere de nuevas rutas al oriente de la ciudad, que abarquen zonas industriales como Mieleras y Ferropuertos, además de contar con una mayor frecuencia, aspectos que están considerados en la posibilidad de aumento del pasaje.

Señaló que, si bien se vieron afectados los transportistas por la pandemia por COVID-19, en cuanto a una baja considerable en la afluencia de pasajeros, indicó que ya se recuperó prácticamente toda la movilidad y la plantilla laboral en la ciudad de Torreón.

"Le vamos a tener que entrar, esto es una tarea de todos, asumiendo cada quien la responsabilidad, viendo que la ciudadanía es a la que menos se afecte, pero que vaya ligada, insisto, a dar un mejor servicio, de mayor calidad, con aire acondicionado, y que vaya también ligado a la razón y no al capricho", expresó.

El edil dijo que se busca manejar el tema del sistema de transporte Metrobús con las rutas alimentadoras de forma integral, para que se pueda poner en operación a las concesiones que no están activas y que se de respuesta a la ciudadanía.

"Entre octubre y noviembre, a más tardar, se debe estar definiendo la tarifa, necesitamos certeza y en un proyecto de esta naturaleza y magnitud, si el deseo es hacerlo de manera integral, tenemos que definir las tarifas y tenemos que definir tiempos, porque no hay un aumento de tarifas si no hay unidades y si no van otras cosas también", comentó, "aunque se defina este año, tiene que ver para cuándo llegarían las unidades".

MEJORES CONDICIONES

El Municipio no tenía ayer reporte sobre la operación de la unidad de prueba del Metrobús, de combustión a gas, que es evaluada por los concesionarios y el gobierno estatal, pues el alcalde indicó que el Ayuntamiento se ha enfocado en el tema de la tarifa.

El edil dijo que la única forma en que el aumento sea viable es a cambio de mejores condiciones en el servicio, de lo contrario no sería posible.

Cepeda González dijo que el Ayuntamiento es coadyuvante y factor de respuesta y solución en la parte que les toca de la tarifa, por lo que se trabaja en la decisión que se podría tomar en el tema.

Refirió que ya se cuenta con los estudios y que los mismos presentan variaciones, aunque indicó que no son de consideración, pero que sí implican alguna diferencia.

Insistió en que ello va ligado a distintos factores e ingredientes.

Certeza de cambio

A revisión:

*Para un aumento en la tarifa del servicio público, se evalúan distintos factores, indicó el presidente municipal.

*Uno de ellos es que exista una mayor frecuencia de las unidades, para que los usuarios tengan certeza de llegar a tiempo a sus destinos.

*También el contar con mayor cobertura en la ciudad, en términos de las rutas.

*Los camiones deberán ser nuevos y tener comodidades para el usuario, como aire acondicionado y wifi.