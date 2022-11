Alumnos de Educación a Distancia del ITD se suman a manifestación contra suspensión de servicio

Los alumnos de diferentes unidades de Educación a Distancia del ITD piden a las autoridades del Tecnológico de Durango y a las del Gobierno Estatal que no suspendan este servicio.

Yoselin Rodríguez González, alumna de la unidad Canatlán de Educación a Distancia, señaló que ellos se están sumando a esta manifestación que realizan los maestros y tutores de este sistema. Pero, sobre todo, porque se ha corrido la voz de que este sistema de Educación a Distancia podría desaparecer y cambiaría a Educación Virtual si se continúa con el paro.

"No queremos que se pare este sistema, no queremos que desaparezca, de por sí en pandemia muchos alumnos se salieron porque en sus comunidades no pueden agarrar señales de internet", comentó Yoselín. Pero dejó en claro que ellos como alumnos apoyarán la manifestación de sus asesores y tutores.

Alejandro Sifuentes, de la unidad de San Juan del Río, señaló que están en la ciudad de Durango apoyando a sus maestros y tutores en esta protesta que se está haciendo para que les paguen lo que se les adeuda desde hace meses.

"Venimos a dar la cara como alumnos por las unidades a distancia, sobre todo para tratar el tema de la continuidad de los pagos a nuestros asesores y tutores porque ellos se ven afectados en sus ingresos y nosotros nos vemos afectados en nuestras clases", dijo.

Cesar Izurriaga, también alumno de la Unidad de Canatlán comentó que en estos momentos se ven afectados no solo los trabajadores de estas nueve unidades, sino que son alrededor de 800 los alumnos que también se ven perjudicados y más aquellos que están por terminar su carrera.