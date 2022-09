Alista 72 Batallón de Infantería simulacro de sismo para este 19 de septiembre

Para recordar aquel 19 de septiembre de 1985, en que la tierra se cimbró hasta alcanzar los 8.1 grados en la escala de Richter, causando devastación en la Ciudad de México, un hecho que marco la solidaridad ciudadana en las labores de búsqueda y rescate, por lo que se estableció también el Día Nacional de Protección Civil, el 72 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizará un simulacro de sismo en punto de las 7:19 horas del día, hora en la que se registró el temblor de hace 37 años.

El Coronel de Infantería Diplomado del Estado Mayor, Juventino Rojas Popoca, comandante del 72 Batallón, informó que participarán los 609 elementos en diversas acciones preventivas.

“Tenemos preparado un simulacro nacional sobre este tema que vamos a participar todas las Fuerzas Armadas, todas las instituciones de los diferentes niveles, y vamos a estar mostrando cuáles son nuestros planes de prevención y de reacción en caso de que se presente un sismo. Nos vamos a enfocar a lo que es un sismo en sí, porque es lo que se ha dado en estas fechas”, dijo.

Aclaró que si bien la zona de La Laguna no es sísmica, siempre es importante estar preparados en ese sentido.

“Aunque no seamos una zona sísmica, yo creo que siempre hay que estar preparados, nunca podemos nosotros prever lo que la naturaleza nos vaya a dar. Nosotros estamos preparados, así como lo hicimos cuando hablamos de la prevención de las lluvias, no teníamos tantas, nosotros estamos preparados, siempre estamos haciendo acciones de prevención para poder actuar en un momento determinado, siempre es mejor no tener estos eventos y que todo transcurra normal”, comentó Rojas Popoca.

Asimismo, el comandante aseguró que los elementos están en constante capacitación para enfrentar cualquier desastre a través de su Plan DNIII-E.

“Nosotros siempre estamos en capacitación, nosotros siempre tenemos un adiestramiento permanente en lo que es Plan DNIII-E, dentro del cual tenemos la situaciones de desastres, de sismos, de inundaciones, en este caso nos vamos a estar enfocando en la atención a un sismo”, detalló.