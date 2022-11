Algunas famosas se adelantan y presumen su espíritu navideño

Ya se acerca una de las festividades más esperadas del año, la Navidad, y las famosas lo saben muy bien, pues a pesar de que todavía no llegamos a diciembre, hay quienes ya se anticiparon, colocando el tradicional árbol de Navidad y toda una decoración navideña para despedir a la Noche Buena y disfrutar de todas las celebraciones decembrinas.

Faltan dos semanas para que alcancemos el último mes del año, el cual, llega acompañado de una serie de celebraciones inauguradas por el día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, y clausuradas por el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Por ello, las fiestas decembrinas significan unas de las temporadas preferidas, debido a que las personas se reúnen con sus familiares lejanos, que no puede frecuentar en otras épocas, para festejar tanto la Navidad como la llegada de un Año Nuevo.

Jacky Bracamontes

Jacky Bracamontes es una de las actrices que se toma muy en serio las celebraciones navideñas, pues es un gusto que comparte con todas y todos los integrantes de su familia, nos referimos a su esposo Martín Fuentes, Jaquelinesus, Carolina, Renata y las gemelas Paula y Emilia.

En una publicación que compartió en su cuenta de Instagram, la actriz confesó que el amor que su familia tiene por la Navidad es tan grande que, automáticamente, cuando termina el Día de Muertos, están listas y listos para decorar la casa y darle el toque otoñar/invernal que acompaña a estas fechas.

"AMOOOOOO LA NAVIDAD!!! ¡Es la época favorita de toda la familia! Asi que les confieso que al día siguiente de Día de muertos, siempre ponemos nuestro arbolito!!!", escribió.

Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown, a estrella de "Stranger Things" que ya brilla en otras producciones cinematográficas como Enola Holmes 2, se tomó el día de ayer para dar ese toque de espíritu navideño a su hogar, luego de que compartiera en sus historias de Instagram que ella, a lado de su novio Jake Bongiovi, quienes decoraron un impactante árbol navideño, en el cual ya se pueden ver un par de regalos colocados. También el perrito de la pareja fue vestido con una pijama muy ad hoc a las fechas que están por llegar.

Priyanka Chopra

Priyanka Chopra, la pareja de Nick Jonas, fue una de las famosas más entusiasmadas con esta fecha, pues desde el 10 de noviembre decidió que instalaría un hermoso árbol de Navidad, al estilo minimalista, en el que predominan las luces que lo rodean. La exreina de belleza compartió una selfie donde señala entusiasmada el resultado de una tarde decorativa.

Hilary Duff

Hilary Duff es otra de las famosas que ya está más preparada para recibir la Navidad, pues hace unas semanas presumió los pijamas alusivos a la fecha que está utilizando.

Mariah Carey

Y, por supuesto, no podía faltar la reina de la Navidad, Mariah Carey que, pese a contar una carrera prolífica dentro de la música, de todos sus temas el más recordado es All I Want for Christmas is You. Con los años, la propia cantante ha asumido la fama de esta canción al grado que ella misma se ha coronado como "la reina de la Navidad", por tal motivo comenzó una batalla legal para ser la dueña de esa denominación, pues en estas fechas ya se encuentra promocionado una serie de productos navideños, entre libros infantiles en los que ella es la protagonista, caramelos, perfumes y lociones.