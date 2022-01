Alcalde de Torreón niega decisión unilateral sobre ciclovía

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, se refirió de nueva cuenta al tema de la consulta que se proyecta para determinar la permanencia de la ciclovía de la calzada Colón, tema que ha derivado en opiniones encontradas de parte de la ciudadanía y sectores civiles en general.

Cuestionado ayer jueves por El Siglo de Torreón, el mandatario negó que se vaya a tomar una determinación "unilateral" respecto a la permanencia o no de la ciclovía, misma que fue uno de los proyectos de movilidad sustentable más destacados del gobierno municipal anterior; en su lugar señaló que el tema de las consultas forma parte de su política administrativa y que fue mencionada en la modalidad de participación ciudadana desde el tiempo de la pasada campaña electoral.

"Yo no mencioné nunca que se podía retirar, yo mencioné una consulta y la palabra consulta no es atribuible a ningún personaje, eso tiene que ver con una consulta social, en el tercer eje de mi gobierno mencioné que iba a ser un gobierno participativo e incluyente, eso implica que escuchemos todas las voces, yo jamás mencioné que se retiraría o no, yo dije que se escucharían todas las voces, el escuchar todas las voces son las que están a favor y también las que están en contra".

De nueva cuenta omitió brindar mayores detalles respecto a la consulta, principalmente la fecha en la que se podría ejecutar, su modalidad y alcance, así como la inversión que sería necesaria para poder tener resultados confiables y representativos de la población de Torreón respecto al tema de la ciclovía.

Fue durante el pasado martes que el alcalde Cepeda adelantó ante la prensa que analiza ya el ejecutar una consulta para saber la opinión de los torreonenses respecto a la ciclovía, lo que podría determinar su permanencia o incluso su retiro de la calzada Colón.

Señaló entonces que "es un tema que lo vamos a hacer en participación ciudadana, eso lo vamos a dejar a una consulta".

Luego de dicha declaración algunos representes de colectivos, además de ciudadanía en redes sociales, manifestaron su preocupación por el hecho de que exista la posibilidad de poner a consulta un "derecho", como lo es el de la circulación segura y adecuada para usuarios de vehículos no motorizados, en este caso los ciclistas.

Cabe recordar que el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan), ha evaluado desde 2021 la opinión de la ciudadanía respecto a la propia ciclovía, además de registrar con datos concretos una disminución de accidentes viales en la zona de la ciclovía en al menos 50 por ciento, esto desde su implementación y en meses posteriores.

Consulta ciudadana

El martes pasado anunció que se realizará una consulta para saber si la ciudadanía está de acuerdo o no en dejar la ciclovía Colón.

* Cepeda además destacó que busca ejercer su facultad de promover una ciudadanía "participativa".

* El anuncio de la consulta generó reacciones diversas entre la ciudadanía, así como de colectivos como "Ruedas del Desierto".

* Aún no se anuncian mayores detalles de la consulta, tales como el costo, el alcance o la dinámica general.