Alcalde de Torreón anuncia reunión sobre el Metrobús Laguna

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, anunció que habrá de celebrarse una nueva reunión de coordinación entre autoridades estatales, municipales y transportistas de la región, esto con el objetivo de establecer mayores detalles respecto al modelo de negocios y posible fecha de arranque del Metrobús Laguna.

Señaló que será mañana viernes cuando se produzca el encuentro en el que serán analizadas todas las voces involucradas en el proyecto, todo con el objetivo de buscar darle avance a los temas pendientes y que el Metrobús pueda circular por las calles de la Laguna de Coahuila lo antes posible.

"Es una reunión que la tenemos justamente el viernes, lo que sí les puedo decir y adelantar es que lo que tengamos que aportar para que este sistema sea en pro del beneficio, creo que el tiempo no ha sido el mejor aliado en ese sentido, pero el beneficio que es el objeto y es la concepción del Metrobús, es tratar de que la ciudadanía tenga un mecanismo más fácil para trasladarse, yo creo que es el objetivo que debemos de poner, si ha habido algún tema que por ahí lo haya complicado, pues tenemos que resolverlo y desde la parte de mi administración lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer".

El alcalde de Torreón indicó que en ese encuentro escucharán propuestas de parte de los transportistas y de la misma autoridad estatal, toda vez que en este 2022 se cuentan con indicadores sanitarios y de la propia actividad de transporte pública con mayor claridad, todo gracias a la baja de casos del COVID-19 y que ha permitido reactivar gran parte de las actividades en la Comarca Lagunera.

Estimó que hasta este mes de febrero los aforos en el transporte público de Torreón se encuentran alrededor del 75 por ciento, por lo que habrán de esperar a que se analicen las propuestas de las partes involucradas para dar avance a lo que se tenga pendiente en materia de modelo de negocios e incluso temas de ordenamiento, tarifas, etc.

"Esto es lo que estaba retrasando, el modelo de negocios porque no daba, los aforos no dan, no hay movilidad, ahorita ya hay movilidad y se empieza a reactivar, estamos viendo la luz al final del camino donde esto ya nos permite hacer un planteamiento financiero, porque al final es con la fuente financiera, que ya podamos nosotros autorizarlo, meterlo y poderles dar a conocer a la ciudadanía cuál va a ser el beneficio del Metrobús", dijo Cepeda.

Cabe recordar que el proyecto Metrobús Laguna es uno de los principales pendientes en materia de ordenamiento vial y obra pública para la región desde el Gobierno de Coahuila, su puesta en marcha se ha pospuesto varias veces debido a múltiples factores argumentados desde la autoridad estatal, la última vez se indicó que la pandemia había afectado los aforos e imposibilitado la generación de un modelo de negocios real sobre ese proyecto.

La Secretaría de Infraestructura de Coahuila ha informado que la intención es que arranque ya en este 2022 y en beneficio de los miles de usuarios del transporte público en la Laguna de Coahuila.