AHMSA, en su peor crisis

"Altos Hornos de México (AHMSA) es una planta que está totalmente parada" anunció el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos.

Trabajadores iniciaron labores en el Horno 5 para suspender su operación y evitar que se dañe con acero líquido por falta de energía eléctrica, indicó el vocero del Comité Nacional de los trabajadores, Gerardo Flores Escobedo.

"No es que (el horno) se vaya a prender. Se está trabajando para desactivarlo y dejarlo en paro indefinido". Explicó.

El vocero del gremio manifestó que solo la coquizadora está trabajando, con apenas el 30 por ciento de su capacidad mientras que el resto de la industria, conformada por las dos plantas siderúrgicas, uno y dos, así como el resto de sus departamentos están paralizados.

Esto fue confirmado también por José Fidencio de León Montalvo, secretario general de la Sección local 147, de la Planta Uno de AHMSA.

El representante gremial pidió al gobierno y a los grupos empresariales "no politizar la situación" y permitir que la siderúrgica reinicie sus actividades.

De León Montalvo recordó que años atrás Altos Hornos sufrió una crisis económica que generó el pago de medios salarios a los obreros.

Sostuvo que lo que actualmente se vive es mucho más grave y la industria se mantiene en pie, pagando el 100 por ciento de los sueldos y los derechos contractuales de sus trabajadores.

Señaló que desde su creación, la metalúrgica monclovense nunca había estado totalmente paralizada, y pese a ello se les paga a los trabajadores la semana laboral completa.

Por su parte, Gerardo Flores Escobedo, vocero del Sindicato Nacional Democrático, señaló que el panorama para la empresa es delicado. "En todo el proceso para la producción del acero se requiere energía eléctrica. En todos los manejos de ácidos, de gases, se necesita la electricidad", expuso.

Sostuvo que la planta siderúrgica está totalmente parada. Comisión Federal de Electricidad no ha restituido la luz a la industria.

Agregó que la empresa indicó al sindicato que retrasaría una semana el pago del aguinaldo, para utilizar ese dinero para cubrir el adeudo con CFE, por la urgencia de reiniciar la producción.

Flores Escobedo señaló que es prioritario para el sindicato y la base trabajadora mantener activa la empresa para evitar perder la fuente de empleo.

AHMSA, sus filiales y subsidiarias generan más de 17 mil empleos directos, la mayor parte de ellos en varias regiones de Coahuila. Y sus trabajos están en riesgo, dijo.

"No queremos nosotros como sindicato, ni como trabajadores, que llegue una situación más fuerte. No quisiéramos ver otro Parque Fundidora aquí en Monclova. No quisiéramos ver el Alto Horno con un resbaladero de mero arriba, o una montaña rusa" expuso.