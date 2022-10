Afores pierden valor

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) han acumulado minusvalías por 473,795 millones de pesos de enero a septiembre de 2022, año que según la propia Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Consar, será uno de los peores en este rubro.

A dos años de haberse implementado una serie de modificaciones por parte del actual gobierno a dicho sistema, éstas no han resultado del todo favorables para los millones de trabajadores mexicanos que tienen una cuenta de Afore y que constituye gran parte de su patrimonio a largo plazo.

Seguramente todos ellos han visto reflejados los números negativos en el rubro de rendimientos en sus estados de cuenta, lo que de antemano genera inquietud y molestia pese a que Administradoras enfaticen que "existen épocas de volatilidad en los mercados financieros donde los rendimientos disminuyen; sin embargo, son temporales y tus ahorros continúan creciendo como lo han hecho hasta ahora".

De acuerdo con especialistas, los más afectados por estas minusvalías son quienes están por jubilarse, ya que su saldo presenta una disminución al momento de retirarse; también aquellos que hicieron retiros de fondos por desempleo o se hayan cambiado de Afore, pues vendieron o cambiaron sus activos.

Tan solo el mes pasado se registraron minusvalías por 200,653 millones de pesos, que en términos generales son un reflejo de la escasa inversión privada, el alza en las tasas de interés de los bancos centrales así como de los altos índices de inflación.

En 2020, el Gobierno federal impulsó modificaciones a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, con distintas medidas como el aumento de las aportaciones de los patrones, el establecimiento de topes al cobro de comisiones por parte de las administradoras, entre otras.

Como resultado directo de dichas modificaciones, las Afores han reportado pérdidas en sus ganancias, pues por ejemplo en los primeros cuatro meses de 2022 éstas se desplomaron más del 80 por ciento.

En consecuencia, los asesores de dichas administradoras se han visto directamente afectados en sus condiciones laborales, pues a partir de este año dejaron de recibir el pago de comisiones por traspasos y se les fijó un sueldo base en función de la comisión histórica acumulada.

Esto trajo consigo un debilitamiento en la fuerza de ventas, pues al ver disminuidos sus ingresos considerablemente, muchos de ellos han optado por renunciar y dedicarse a otras actividades.

TRABAJADORES VEN RIESGO EN SU PATRIMONIO

Clara es una mujer que está a punto de retirarse pero desde hace dos años no recibe un solo estado de cuenta de su Afore, por lo que todavía no sabe cuánto dinero va a recibir al cumplir los 60 años.

Con las noticias que le llegan a su teléfono celular, se ha enterado de las pérdidas y está preocupada porque no sabe hasta que punto éstas han impactado en su cuenta "porque ya llevo tiempo pidiendo el estado de cuenta pero no me lo mandan".

Como ella, muchos trabajadores han manifestado preocupación por su dinero y ven un riesgo a futuro, por las constantes pérdidas que se reportan.