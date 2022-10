Actor de Abracadabra revela que estuvo drogado durante la filmación

Hace algunas semanas se estrenó la segunda parte de la cinta “Hocus Pocus”, un clásico que narra la historia de tres brujas que se alimentan de las almas de los niños para mantenerse joven.

La película se rodó en 1993 y tuvo como sus protagonistas a Sarah Jessica Parker, Bette Midler, Kathy Najimy y el entonces adolescente, Omri Katz y en muy poco tiempo se convirtió en una de las favoritas de chicos y grandes.

Pero, a pesar de ser una película infantil, Katz recientemente confesó que durante la filmación estuvo bajo las influencias del cannabis.

De acuerdo con el actor, en ese tiempo se encontraba experimentando con algunas drogas, por lo que se le hizo fácil trabajar en ese estado: "Eso fue a una edad (16 años) en la que comencé a experimentar con el cannabis. Digamos que, en algunas de esas escenas, me la estaba pasando bien", dijo en entrevista para Entertainment Weekly.

Asimismo, explicó que el director del filme llegó a sorprenderlo en una ocasión, pero solo se llevó un regaño y la petición de que fuera mucho más profesional: "Kenny (Ortega) se me acerca y prácticamente me agarra por la camisa, y me dice: '¿Estás drogado?', y yo dije, 'No', y por supuesto, lo estaba. Pero fue una especie de llamada de atención, como: 'Omri, ¡tienes que ser un poco más profesional!'", agregó.

En septiembre pasado, Katz reveló al mismo medio que lamentaba no haber participado en la secuela de la historia, sobre todo por los fans de antaño; sin embargo, también reconoció que esperaba que esta película trajera a mucho más público para esta saga.