Actitud del fiscal Gertz Manero sobre Caso Ayotzinapa ha sido de colaboración: AMLO

La actitud del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en el caso Ayotzinapa ha sido de colaboración y no de obstrucción, así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que ayer criticó la labor del titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y la reticencia del Ejército para entregar información para las investigaciones.

El mandatario aseguró este viernes en Palacio Nacional que no ha visto ningún acto de Gertz Manero, contrario al propósito de esclarecer y llegar a la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"Esto lo digo porque, con todo respeto, los expertos que han ayudado mucho, se habló de obstáculos en la FGR y se señaló al fiscal, pues yo sostengo que, en lo que a mí corresponde, que he estado pendiente, la actitud del fiscal ha sido de colaboración no tengo un solo acto, una acción, un proceder contrario al propósito de aclarar lo sucedido, castigar a los responsables y dar con los jóvenes", comentó.

Asimismo, López Obrador afirmó que no ha tenido resistencia del fiscal Alejandro Gertz Manero y tampoco del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, "porque hablé con ellos para pedirles apoyo, colaboración, siempre dispuestos ayudar, ninguno de ellos me digo que no podemos llegar tan alto o esto no tiene fundamento o para qué nos metemos o vamos a buscar la forma de darle carpetazo".