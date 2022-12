Académico aborda surgimiento del 'Grupo Nazas-Aguanaval', sacerdotes de izquierda en La Laguna

El maestro en Historia Jorge Iván Puma Crespo es originario de Guadalajara (Jalisco), pero ha dedicado una década de su vida a documentar las luchas sociales de La Laguna y el impacto que ideologías de izquierda como el maoísmo tuvieron en la región y a su vez en otras partes del globo.

En camino a obtener su doctorado por las universidades de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos) y de París-Saclay (Francia), Puma Crespo publicó su artículo de investigación “Sacerdotes radicales, redes católicas y políticas maoístas en el norte de México” en una de las revistas académicas más importantes del mundo, The Americas de la Universidad de Cambridge.

Ahora, desde Francia, Puma Crespo atiende la llamada de El Siglo de Torreón para detallar la historia que ha documentado y el impacto que dichos movimientos en La Laguna tuvieron en las políticas locales y sus relaciones con otros grupos trasnacionales de Europa y América de Sur durante la segunda mitad de Siglo XX, todo ello en convergencia con grupos católicos progresitas.

Politólogo y maestro por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) su investigación relata que ha permanecido temporadas largas en la región como parte de su investigación y la necesidad de acudir a la historia oral, entrevistando colonos, sacerdotes, exmilitantes, pero también en el Archivo de Torreón y la hemeroteca, revisando medios como El Siglo de Torreón.

Su más reciente publicación aborda el surgimiento del “Grupo Nazas-Aguanaval”, conformado por sacerdotes en la región de La Laguna, luego del Segundo Concilio del Vaticano y la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de 1968, quienes aprovecharon el reformismo del Concilio y el empuje por "una opción preferencial por los pobres" para una alianza entre los religiosos y activistas de la organización Política Popular (PP).

Cuestionado en primer paso sobre ello, extiende "Torreón es un caso particular en la historia de la Iglesia en México...el ala más progresista en los años 60 no fue un tema tan fuerte como pudo haberlo sido en Argentina, Perú o Colombia, Nicaragua sobre todo. Por muchas razones, una que venía de la Cristiada en los años 20, la persecución religiosa, de un clero muy conservador, pero había también muchos sacerdotes para cubrir la demanda, no había necesidad de muchos misioneros.

"Pero qué sucede en el norte, Torreón es una ciudad relativamente nueva, no es Durango con una historia colonial; hay una presencia católica pero no es este catolicismo conservador arraigado del Bajío”, describió.

Para ello, pasa al surgimiento de la Diócesis de Torreón, que entre los años 50 y 60 se separa de Durango y cuando el obispo Fernando Romo llega “no es ni conservador ni muy progresista, es uno moderado”, por lo que al regresar del Concilio, trae la idea de trabajar en equipo y para ello divide a la Diócesis recurriendo a “sacerdotes muy jóvenes recién salidos del seminario o incluso en un caso del padre de Benigno Martínez, le faltan unas dos materias para terminar”, quienes en algunos casos habían tenido conflictos con sus pares más conservadores del centro del país y los corren, como sucedió en la ciudad de León (Guanajuato), siendo recibidos en La Laguna.

Los religiosos impactados por el Concilio del Vaticano empiezan a trabajar en la región "reaccionando a la modernidad", acudiendo a los medios de comunicación como el periódico, la radio y la televisión, pero también trabajando con la gente pobre.

Se crea "un grupo bastante heterogéneo, una parte de sacerdotes que vienen de fuera, pero también gente que es de Torreón y la particularidad de que no están solos, están conectados, conocen gente de la Ciudad de México y de Cuernavaca que a su vez está ligada al entorno más progresista de la Iglesia en Europa y Sudámerica".

Puma Crespo señala que ellos empiezan trabajando con campesinos y en las colonias, pero también a conectarse a conferencias o iniciativas dentro de la Iglesia, una de ellas surge en 1971 en Holanda, pero pasa a Argentina donde se pide a los obispos que se les permita a los sacerdotes participar en política a favor de la gente, en movimientos sociales y un celibato opcional, el matrimonio.

La propuesta se vuelve un escándalo y alcanza la firma de 800 sacerdotes latinoamericanos y de otro grupo en Europa. En México, quienes firman la iniciativa son los de Torreón, recuenta el académico.

Expansión de Torreón y participación de los religiosos

El trabajo de los sacerdotes coincide con la expansión de la mancha urbana del municipio de Torreón, "la gente sale de las densidades, trata de conseguir un terreno, un espacio donde construir su casa, y eso es un momento de explosión política y social".

Es en este periodo que colonos, sacerdotes y estudiantes coinciden, recibiendo una reacción "medio fuerte" del gobierno local y el estatal. Aclara que después los colonos negocian y se les otorgan los terrenos, pero es la participación de los religiosos, también en la huelga del sindicato de Limpia que "ponen al municipio en jaque".

Reflexiona que el legado es complicado, "porque desde los años 80 la movilización política retrocedió muchos de los colonos se mudaron a Ciudad Juárez o se fueron a otra ciudad, hubo mucho reflujo, llegó gente nueva que no había participado en la obtención de los terrenos...entonces se fue diluyendo, lo que quedó por mucho tiempo y lo que podría ser el tema más exitoso fue la creación del ejido colectivo Batopilas, que por casi una década funcionó como una entidad colectiva tanto de trabajo como de decisión, y duró colectivo como 20-30 años".

Recuenta que "no es la primera vez que en La Laguna se da una explosión de participación en la región, 40 años antes se dio la huelga que acabó en la expropiación de la tierra durante la época de Lázaro Cárdenas -la creación de los ejidos- entonces es algo que se va dando, no siempre está conectado, pero hay un fermento ahí".

Zapatismo

Puma Crespo afirma que el Zapatismo en Chiapas tiene una conexión con Torreón, "se da con los militantes que venían de La Laguna y en esta organización van a viajar a Chiapas, porque en el 1976 hay un conflicto fuerte del gobierno local con los colonos, con la gente de Batopilas y van a meter a la cárcel a Benigno Martínez y a Armando Sánchez; además quieren correr al padre Batarse, lo corren de Torreón y lo rescata Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas, quien se lo lleva Chiapas".

Presenta brevemente quién fue el obispo Ruiz, una figura importante de la izquierda en la Iglesia Católica, desde los años 70 y hasta los 90, cuando se lanza el Zapatismo. Él apoyo la organización de campesinos indígenas en la región (Chiapas), además de insertar la corriente, llevó a los militantes de la La Laguna al estado.

La prensa frente a los movimientos

"Creo que se quedaban muchas veces con el tema oficial, la declaración de gobierno o de fuentes de policía o inteligencia, pero en ese momento no había un intento de entrevistar a los otros actores, ya sea los sacerdotes o los colonos y eso se notaba en medios".

Apunta que Torreón fue un caso "bastante particular, uno pensaría que en los años 70 los medios estaban cerrados, que no había oportunidad de que las voces de la oposición se oyeran, sin embargo, las puertas de la televisión estaban abiertas".

"Los sacerdotes, los colonos tenían acceso a programas de opinión y podían participar en ellos, y eso estaba dentro de la programación... siempre había un cierto espacio en la radio o la televisión; a los estudiantes se les dio espacio para poder escribir, aún así la cobertura era muy negativa con la movilización social".