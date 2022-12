Abren 736 carpetas por delitos sexuales contra menores

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en el año 2022 fueron abiertas 736 carpetas de indagación por delitos sexuales contra menores, los cuales fueron cometidos en su mayoría en los hogares y centros educativos.

Martha Rivera Hernández, directora general de Investigaciones Especiales, informó que lo anterior, se recibió dentro de las unidades especializadas de niños, niñas y adolescentes.

Señaló que en primer lugar los casos fueron cometidos en los hogares, seguidos de centros educativos, así como en espacios públicos.

Explicó que los delitos fueron variados y en relación a la violencia sexual.

"Se ve específicamente lo que es violencia sexual en agravio de niñas, niños y adolescente, abuso sexual, acoso, hostigamiento, privaciones de la libertad con fines de abuso sexual y también lo que son violaciones a personas menores de edad", dijo.

Martha Rivera destacó que aunque se traten de casos de adolescentes de 15 años, la ley es muy clara y se considera que no existe un consentimiento, por lo cual aún y cuando acepte la víctima tener alguna relación sexual con un adulto, se imputa el delito.

"Se considera que no tiene la madurez para dar el consentimiento, y no tiene la madurez para discernirlo, por lo cual se toma como violación y se juzga como tal, es de prisión preventiva y no tiene derecho a beneficios o de obtener libertad anticipada", dijo.

Indicó que de esta cifra el 50 por ciento ha sido judicializada, mientras el resto se encuentra en trámite.

Destacó que el 90 por ciento de estos casos, las víctimas fueron mujeres de todas las edades.